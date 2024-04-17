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Emniyet verilerini paylaşan 'Bombacı Mülayim' polis çıktı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
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Emniyet verilerini paylaşan ’Bombacı Mülayim’ polis çıktı

Bitlis Emniyet Müdürünün "terörle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin, emniyet hizmetlerine tahsis edilen sivil aracın ve polis memuru eşinin görev yerinin bildirerek hedef haline getirildiği"ne ilişkin sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili 3 polis gözaltına alındı.

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