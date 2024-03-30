İmamoğlu’nun İstanbul’dan Irak’ın kuzeyine uzanan kirli ittifakı deşifre oldu! Başkan Erdoğan net konuştu: Balya balya paralar Kandil’e gidiyor

BAŞAK DEMİRTAŞ'IN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ TALİMATI

Görüşmede Başak Demirtaş'ın adaylıktan çektirilmesi gerektiğine dair talimatı RK'dan almışlar aynı gün 20 milyon dolar değerindeki bitcoin RK'nın bildirdiği bir cüzdana aktarılmış, görüşmelerden anlaşılacağı bu paranın kaynağı Resul Emrah Şahan ancak bu rakamın içinde Azad Barış'a verilen nakit döviz dahil değil çünkü o para Azad Barış'ın ikna kabiliyetini artırmak için verilen motivasyon parası.

Brüksel'deki görüşmeler 8 Şubat'a kadar sürmüş. Görüşmeler sürerken Resul Emrah Şahan, 5-6 Şubat'ta Azad Barış ile Azad Barış da Tayip Temel ile 100'lerce kez görüşüyor. 6 Şubat'ta Brüksel'de RK'nın kararıyla Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesine karar verilmiş.

"PARTİYİ BEN HALLETTİM AMA KANDİL..."

13 Şubat'ta Resul Emrah Şahan ve Azad Barış bir görüşme daha yapmışlar. Azad Barış, Resul Emrah Şahan'dan çok fazla maddi ve siyasi istekte bulunmuş ve kriz çıkmış. Resul Emrah Şahan bu istekleri çok bulduğunu Azad Barış'a iletmiş Azad Barış "Partiyi ben halletim ama ÖNDERLİĞİN AVRUPA AYAĞI (Kandil'in Avrupa Uzantısı) bu konuda net." demiş. Bunun üzerine görüşme bitmiş.

MURAT ONGUN'LA HIZLI GÖRÜŞME

Resul Emrah Şahan, hızlı bir şekilde Mahir Polat ve Murat Ongun ile görüşmüş. Dikkat ederseniz Ekrem İmamoğlu ile direkt temas hiçbir şekilde yok.

İMAMOĞLU'NDAN KÜRTLERE DE DEM'E DE KÜFÜR

Mahir Polat birkaç saat sonra Resul Emrah Şahan'a akşam saatlerinde dönüş yapmış "Başkan bey analı avratlı küfür etti, Kürtlerin de HDP'nin de Önderliğin de a… s…m" diye sinirlendi. Ancak sonrasında "Ne istiyorlarsa tamam deyin kendi aranızda organize edin bu işi bitirin seçimden sonra İSPARK dahil her yerden ayaklarını keseceğim görürler onlar ama şimdilik ne istiyorlarsa tamam deyin"! dediğini aktarmış.

ESENYURT MUTABAKATI: "ÖNDERLİK AHMET ÖZER KONUSUNDA NET"

Sonrasında 15 Şubat 2024'te Azad Barış ve Resul Emrah Şahan yüz yüze görüşmüşler. Görüşmede Esenyurt üzerinde mutabakata varmışlar Azad Barış "Önderlik Ahmet Özer konusunda net" diye söylemiş.

"PARA ÇOK AMA BAŞKAN BEY HALLEDECEK"

Ardından Brüksel'de verilen paranın (20 milyon doların) 4 katı kadar paranın (80 milyon dolar) daha aktarılmasını istemiş. Resul Emrah Şahan bunun çok büyük bir para olduğunu ancak Başkan Beyin "halledilecek" dediğini söylemiş, ardından meclis üyeleri hakkında detaylı olarak görüşmüşler sonrasında da son olarak seçim sonrası bir genel sekreter yardımcısının da DEM'li olması gerektiğini Azad Barış belirtmiş ve yeni bir kriz çıkmış.

Resul Emrah Şahan bunun söylenmediğini yeni bir şart olduğunu belirtmiş ve konuşması gerektiğini iletmiş. Resul Emrah Şahan, Mahir Polat ile süreci konuşmuş.

"BAŞKAN BEY YİNE AĞZINI BOZDU"

Mahir Polat,Resul Emrah Şahan'a bir süre sonra dönüş yapmış "Emrah, Başkan bey yine ağzını bozdu da neyse tamam dedi ama sana söyleyeyim Başkan bunları seçimden sonra ana avrat... hiçbir sözünü tutmayacak. Şişli Belediyesi konusunda da konuş zemin hazırla alternatif olsun."demiş.

Resul Emrah Şahan, Mahir Polat ile görüşmesinin sonrası Kalamış Marina'da bulunan bir oteldeki odaya dönmüş ve genel sekreter yardımcılığı için de "Tamam" demiş.

100 MİLYON DOLARDAN FAZLA PARA KANDİL'E AKTARILMIŞ

İhanet görüşmelerinin birçok kısmını sizlerle paylaştım. Bu Türkiye demokrasisine Brüksel ve Kandil'in müdahalesi değil de nedir? En önemlisi 100 milyon dolardan fazla para hangi kaynaklardan önderliğe yani Kandil'e aktarılmıştır? Bu kimin parasıdır?

"ŞEFFAFLIKTAN BAHSEDENLERİN FOYASI HER GÜN BİRAZ DAHA ORTAYA ÇIKIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna karşılık muhalefetin de boş durmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizlerin de takip ettiği gibi 14-28 Mayıs'taki sinsi oyunun bir benzerini, diğer bazı yerlerle birlikte İstanbul'da da tekrar kurdular. Balya balya dolarlar, balya balya avrolar, bu görüntülerinin ortada dolaştığı, hatta hatta ta Kandil'e kadar bunların gönderildiği bir dönemi yaşıyoruz. Rastgele konuşmuyorum, Kandil'e gidiyor ve gereği yapılıyor. Kimsenin itiraf edemediği gizli pazarlıkların döndüğü bir seçim süreci yaşıyoruz. Yıllardır ağızlarını her açtıklarında şeffaflıktan, dürüstlükten bahsedenlerin foyası, her gün biraz daha ortaya çıkıyor. Haftalardır, ne para kulelerinin makul ve mantıklı bir izahını yaptılar ne de gizli-kapaklı pazarlıkların arkasında neler olduğunu açıkladılar. Tutarsız, mantıksız, milletin, özellikle de siz gençlerin aklıyla alay eder ifadelerle bu skandalları gözlerden kaçırmaya kalkıştılar."

Gençlerin üzerinden yapılan darbe güzellemelerini, gençlere yönelik hakaretleri ise milletin yüzü kızararak seyrettiğini anlatan Erdoğan, "Tüm bunlarla sadece kendilerini rezil etmekle kalmadılar, aynı zamanda Türk siyaseti de kirlendi. Siyaset kurumuna olan inancı sarstılar." ifadesini kullandı.

Erdoğan, İstanbul'un son 5 senedir bir fetret devri yaşadığını herkesin bildiğini söyleyerek, "Trafik başta olmak üzere her alanda İstanbul geriye gitti, irtifa kaybetti. Meydanlarda söz veren ama tutmadığı sözler hatırlatılınca 'Unuttum.' diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Fatih'in emaneti bu aziz şehrin 5 yılını heba edenlere bir kez daha aynı fırsatı vermemek gerekiyor." diye konuştu.