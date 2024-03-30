İmamoğlu'nun İstanbul'dan Irak’ın kuzeyine uzanan kirli ittifakı deşifre oldu! Başkan Erdoğan net konuştu: Balya balya paralar Kandil'e gidiyor
Türkiye yerel seçimlere gün sayarken kirli pazarlıklara girişen CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti, "Kent uzlaşısı" adı verilen "ittifak" modelini devreye soktu. Yaşanan tüm sakandallarının ardından Ekrem İmamoğlu'nun DEM Parti desteğini almak için hem terör örgütünün siyasi uzantısı ile hem de Avrupa'daki Kandil yöneticileri ile temaslarda bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca Kandil'e 100 milyon dolar para aktarıldığı öğrenildi. Peki, Ekrem İmamoğlu, DEM Parti ve Kandil Anlaşması'nın detayları neler? Görüşmeleri kimler yaptı? Süreçte hangi isteklerde bulunuldu? Ödenen para ne kadar? Üstelik bu uzlaşı sürecinde İmamoğlu'nun Kürtlere ve DEM'lilere yönelik sinkaflı küfürlerinin sebebi neydi? Gençlerle Buluşma Toplantısında konuşan Başkan Erdoğan konuyla ilgili olarak gizli pazarlıkların döndüğü bir seçim süreci yaşandığını ifade ederken, "Balya balya paralar Kandil'e kadar gidiyor." dedi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde skandal 'Kürdistan' sözleri ortaya çıkan Ahmet Özer'i aday gösteren CHP/DEM arasındaki kirli ittifak bizzat tescillendi.
Yaşanan gelişmelerin ardından CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun DEM Parti desteğini almak için hem terör örgütünün siyasi uzantısı ile hem de Avrupa'daki Kandil yöneticileri ile temaslarda bulunduğu ortaya çıktı. DEM desteği için terör destekçileri ile görüşüldü. Yüklü miktarda paralar verilerek uzlaşıldı.
Peki, Ekrem İmamoğlu, DEM Parti ve Kandil Anlaşması'nın detayları neler? Görüşmeleri kimler yaptı? Süreçte hangi isteklerde bulunuldu? Ödenen para ne kadar? Üstelik bu uzlaşı sürecinde İmamoğlu'nun Kürtlere ve DEM'lilere yönelik sinkaflı küfürlerinin sebebi neydi? İşte detaylar...
Skandalların perde arkası sosyal medya hesabından paylaşılan bir hesap tarafından tek tek deşifre edildi.
İMAMOĞLU KANDİL İTTİFAKI TEK TEK DEŞİFRE OLDU
İşte kirli iş birliğinin perde arkası...
Türkiye'deki seçimlere Avrupa ve Kandil'den müdahale. Tüm süreci adım adım isim isim deşifre edeceğiz. Önce kim kimdir onlara bakalım? Resul Emrah Şahan kimdir? Murat Ongun ile beraber tüm operasyonel işleri yöneten özellikle para konularını koordine eden kişi. Ekrem İmamoğlu'na en yakın ve ismi en az duyulan kişilerden biri. Yaptığı faaliyetlerden dolayı CHP'nin Şişli Belediye Başkan Adayı yapıldı ve kesin kazanılacak bir yer olması hasebiyle de koruma kalkanı içine alındı.
KİRLİ PAZARLIĞINDA Kİ O İSİMLER KİM?
Şehmus Azad Barış kimdir? PKK terör örgütünün legal yöneticilerinden, HDP'nin Propaganda'dan Sorumlu Eş Genel Başkanı Yardımcısı, DEM Parti'nin Araştırma Sorumlusu. Mahir Polat kimdir? Ekrem İmamoğlu'nun dar kadrosundan aynı zamanda Fatih Belediye Başkan adayı.
Aralık 2023'ün başında birkaç kere Ekrem İmamoğlu, Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan özel toplantılar geçekleştirmiş. Bu görüşmelerde kim olduğu bilinmeyen ve Brüksel'de yaşayan birine kriptolu şekilde aktarılmış.
BOĞAZ MANZARALI OTELDE SAATLERCE GÖRÜŞTÜLER
Bu görüşmelerin ardından 8 Aralık 2023'te HDP'li yönetici Azad Barış ve Resul Emrah Şahan, Barbaros Bulvarı'nda Boğaz manzaralı bir otelde saatlerce görüşmüşler. İnkar etmesinler edemezler. Görüşme sırasında ikili İstanbul seçimlerinde nasıl ortak hareket edebileceklerini detaylıca konuşmuşlar, ikisi de yazılı olarak her şeyi kendi taraflarına aktarmış. Görüşme sırasında Resul Emrah Şahan, Azad Barış'a yüklü miktarda Avro cinsinden bir para teslim etmiş. Bunu Şahan tarafı biliyor ama DEM Parti tarafının bu paradan haberi yok. Görüşmeden sonra Azad Barış, DEM Parti Meclis Üyesi ve Van vekili Tayip Temel'e tüm görüşmeyi detaylıca aktarmış. Tek bir kısım hariç. Aldığı yüklü miktarda para konusunda hiçbir cümle kurmamış.
PARALAR DEM'İ İKNA ETMEK İÇİN O ŞAHSINA VERİLDİ
Çünkü o para ve sonrasında verilecek paralar Azad Barış'ın DEM'i ikna etmesi için şahsına verilmiş Avrolar. Bu görüşmeden birkaç gün sonra Azad Barış ve Resul Emrah Şahan 10 Aralık 2023'te bu seferde Caddebostan'da bir araya gelmişler.
Bu görüşmenin ardından Azad Barış hem Tayip Temel ile hem de DEM Parti Tunceli vekili ve Örgütlenmeden Sorumlu eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü ile detaylı görüşmeler gerçekleştirmiş.
İSTANBUL'DAN IRAK'IN KUZEYİ'NE UZANAN İTTİFAK
Yine Azad Barış, DEP'li Orhan Doğan'ın kızı Dicle Doğan Gökçe ile görüşmüş, Dicle Doğan da o gün içinde Brüksel'de yaşayan kimliği belli olmayan 2 farklı kişi ile ve Kuzey Irak'ta bulunduğu düşünülen 1 kişi ile görüşmüş, görüşmeler uygulama üzerinden sesli şekilde yapılmış.
"BAŞKAN BEY İMAMOĞLU AVRUPA'YA GİDİP PAZARLIK YAPILSIN DEDİ"
Ne konuştukları bilinmiyor. Toplantıdan birkaç gün sonra Resul Emrah Şahan ve Mahir Polat özel bir görüşme gerçekleştirmişler. Mahir Polat Resul Emrah Şahan'a "Başkan Bey bu konuda kararlı gerekirse Avrupa'ya gidilip pazarlık yapılsın" dediğini söylemiş.
KENT UZLAŞISININ PERDE ARKASI
Başkan Bey'den kasıt Ekrem İmamoğlu, Brüksel'de görüşülmesi planlanan kişiyse PKK'nın Avrupa Sorumlularından R K. 19 Aralık 2023'te Tayip Temel ve Azad Barış tekrar konuşmuşlar Tayip Temel o görüşmede İstanbul için ilk defa KENT UZLAŞISI kavramını kullanmış.
Ocak ayından Şubat ayının hemen başına kadar Resul Emrah Şahan ve Azad Barış defalarca yüz yüze 20'den fazla, özel yazışma uygulamaları aracılığı ile 100'den fazla kez görüşmeye devam etmişler, iki taraf da görüşmeleri kendi taraflarına detayları ile rapor etmişler.
BAŞKAN BEY'İN FİNANSMANIYLA AVRUPA'DA GÖRÜŞME
Bu görüşmelerden sonra Başkan Bey'in isteği ve finansmanı ile (Başkan Bey'den kasıt Ekrem İmamoğlu), DEM'li Tayyip Temel, Mehmet Rüştü Tiryaki, Hakkı Saruhan Oruç, 04 Şubat 2024 tarihinde Brüksel'e gitmişler ve orada PKK'nın Avrupa Temsilcileriyle görüşmüşler.
BAŞAK DEMİRTAŞ'IN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ TALİMATI
Görüşmede Başak Demirtaş'ın adaylıktan çektirilmesi gerektiğine dair talimatı RK'dan almışlar aynı gün 20 milyon dolar değerindeki bitcoin RK'nın bildirdiği bir cüzdana aktarılmış, görüşmelerden anlaşılacağı bu paranın kaynağı Resul Emrah Şahan ancak bu rakamın içinde Azad Barış'a verilen nakit döviz dahil değil çünkü o para Azad Barış'ın ikna kabiliyetini artırmak için verilen motivasyon parası.
Brüksel'deki görüşmeler 8 Şubat'a kadar sürmüş. Görüşmeler sürerken Resul Emrah Şahan, 5-6 Şubat'ta Azad Barış ile Azad Barış da Tayip Temel ile 100'lerce kez görüşüyor. 6 Şubat'ta Brüksel'de RK'nın kararıyla Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesine karar verilmiş.
"PARTİYİ BEN HALLETTİM AMA KANDİL..."
13 Şubat'ta Resul Emrah Şahan ve Azad Barış bir görüşme daha yapmışlar. Azad Barış, Resul Emrah Şahan'dan çok fazla maddi ve siyasi istekte bulunmuş ve kriz çıkmış. Resul Emrah Şahan bu istekleri çok bulduğunu Azad Barış'a iletmiş Azad Barış "Partiyi ben halletim ama ÖNDERLİĞİN AVRUPA AYAĞI (Kandil'in Avrupa Uzantısı) bu konuda net." demiş. Bunun üzerine görüşme bitmiş.
MURAT ONGUN'LA HIZLI GÖRÜŞME
Resul Emrah Şahan, hızlı bir şekilde Mahir Polat ve Murat Ongun ile görüşmüş. Dikkat ederseniz Ekrem İmamoğlu ile direkt temas hiçbir şekilde yok.
İMAMOĞLU'NDAN KÜRTLERE DE DEM'E DE KÜFÜR
Mahir Polat birkaç saat sonra Resul Emrah Şahan'a akşam saatlerinde dönüş yapmış "Başkan bey analı avratlı küfür etti, Kürtlerin de HDP'nin de Önderliğin de a… s…m" diye sinirlendi. Ancak sonrasında "Ne istiyorlarsa tamam deyin kendi aranızda organize edin bu işi bitirin seçimden sonra İSPARK dahil her yerden ayaklarını keseceğim görürler onlar ama şimdilik ne istiyorlarsa tamam deyin"! dediğini aktarmış.
ESENYURT MUTABAKATI: "ÖNDERLİK AHMET ÖZER KONUSUNDA NET"
Sonrasında 15 Şubat 2024'te Azad Barış ve Resul Emrah Şahan yüz yüze görüşmüşler. Görüşmede Esenyurt üzerinde mutabakata varmışlar Azad Barış "Önderlik Ahmet Özer konusunda net" diye söylemiş.
"PARA ÇOK AMA BAŞKAN BEY HALLEDECEK"
Ardından Brüksel'de verilen paranın (20 milyon doların) 4 katı kadar paranın (80 milyon dolar) daha aktarılmasını istemiş. Resul Emrah Şahan bunun çok büyük bir para olduğunu ancak Başkan Beyin "halledilecek" dediğini söylemiş, ardından meclis üyeleri hakkında detaylı olarak görüşmüşler sonrasında da son olarak seçim sonrası bir genel sekreter yardımcısının da DEM'li olması gerektiğini Azad Barış belirtmiş ve yeni bir kriz çıkmış.
Resul Emrah Şahan bunun söylenmediğini yeni bir şart olduğunu belirtmiş ve konuşması gerektiğini iletmiş. Resul Emrah Şahan, Mahir Polat ile süreci konuşmuş.
"BAŞKAN BEY YİNE AĞZINI BOZDU"
Mahir Polat,Resul Emrah Şahan'a bir süre sonra dönüş yapmış "Emrah, Başkan bey yine ağzını bozdu da neyse tamam dedi ama sana söyleyeyim Başkan bunları seçimden sonra ana avrat... hiçbir sözünü tutmayacak. Şişli Belediyesi konusunda da konuş zemin hazırla alternatif olsun."demiş.
Resul Emrah Şahan, Mahir Polat ile görüşmesinin sonrası Kalamış Marina'da bulunan bir oteldeki odaya dönmüş ve genel sekreter yardımcılığı için de "Tamam" demiş.
100 MİLYON DOLARDAN FAZLA PARA KANDİL'E AKTARILMIŞ
İhanet görüşmelerinin birçok kısmını sizlerle paylaştım. Bu Türkiye demokrasisine Brüksel ve Kandil'in müdahalesi değil de nedir? En önemlisi 100 milyon dolardan fazla para hangi kaynaklardan önderliğe yani Kandil'e aktarılmıştır? Bu kimin parasıdır?
"ŞEFFAFLIKTAN BAHSEDENLERİN FOYASI HER GÜN BİRAZ DAHA ORTAYA ÇIKIYOR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna karşılık muhalefetin de boş durmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sizlerin de takip ettiği gibi 14-28 Mayıs'taki sinsi oyunun bir benzerini, diğer bazı yerlerle birlikte İstanbul'da da tekrar kurdular. Balya balya dolarlar, balya balya avrolar, bu görüntülerinin ortada dolaştığı, hatta hatta ta Kandil'e kadar bunların gönderildiği bir dönemi yaşıyoruz. Rastgele konuşmuyorum, Kandil'e gidiyor ve gereği yapılıyor. Kimsenin itiraf edemediği gizli pazarlıkların döndüğü bir seçim süreci yaşıyoruz. Yıllardır ağızlarını her açtıklarında şeffaflıktan, dürüstlükten bahsedenlerin foyası, her gün biraz daha ortaya çıkıyor. Haftalardır, ne para kulelerinin makul ve mantıklı bir izahını yaptılar ne de gizli-kapaklı pazarlıkların arkasında neler olduğunu açıkladılar. Tutarsız, mantıksız, milletin, özellikle de siz gençlerin aklıyla alay eder ifadelerle bu skandalları gözlerden kaçırmaya kalkıştılar."
Gençlerin üzerinden yapılan darbe güzellemelerini, gençlere yönelik hakaretleri ise milletin yüzü kızararak seyrettiğini anlatan Erdoğan, "Tüm bunlarla sadece kendilerini rezil etmekle kalmadılar, aynı zamanda Türk siyaseti de kirlendi. Siyaset kurumuna olan inancı sarstılar." ifadesini kullandı.
Erdoğan, İstanbul'un son 5 senedir bir fetret devri yaşadığını herkesin bildiğini söyleyerek, "Trafik başta olmak üzere her alanda İstanbul geriye gitti, irtifa kaybetti. Meydanlarda söz veren ama tutmadığı sözler hatırlatılınca 'Unuttum.' diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Fatih'in emaneti bu aziz şehrin 5 yılını heba edenlere bir kez daha aynı fırsatı vermemek gerekiyor." diye konuştu.
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