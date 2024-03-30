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Bakan Yerlikaya duyurdu: KALKAN 18 operasyonlarında 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 599 düzensiz göçmen yakalandı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 30.03.2024
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Bakan Yerlikaya duyurdu: KALKAN 18 operasyonlarında 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 599 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 5 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik jandarma tarafından 4 gün devam eden “KALKAN-18” operasyonlarında; 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 599 düzensiz göçmen yakalandı.

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