İYİ Parti’de Ekrem İmamoğlu pişmanlığı! İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun: Partide keşke ona oy vermeseydik diyenlerin sayısı artıyor

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun katıldığı canlı yayında CHP ile yaşanan süreci değerlendirdi.

İşte Coşkun'un açıklamalarında öne çıkanlar:

"GENEL MERKEZİN KARARI DOĞRU"

Ben ilk başta işbirliği olması gerektiğini düşünüyordum ama kararımın yanlış olduğunu gördüm. Sahayı görünce genel merkezin verdiği kararın ne kadar doğru olduğunu gördüm.

"İŞBİRLİĞİ YANLISI OLANLAR DA DÖNDÜ"

Biz de CHP gibi sahada taban ittifakı istiyoruz ama CHP'ye değil İYİ Parti'ye. Vatandaş kim daha iyi hizmet yaparsa ona oy verecektir.

Parti içinde işbirliği yanlısı olan kişiler de vardı ancak sahayı gördükten sonra onlar da bu fikirlerinden döndü. Tabanda büyük bir sahiplenme var. Partiden artık başka kopuşlar beklemiyorum. Kazanamayacağına inanan ve aday gösterilmeyeceğine inananlar tabiki istifa edebilir.