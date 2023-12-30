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İBB Başkanı İmamoğlu'nun lüks sevdası: Canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı!

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Giriş Tarihi: 30.12.2023 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
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İBB Başkanı İmamoğlu’nun lüks sevdası: Canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen akşam katıldığı canlı yayına değeri 34 bin 571 dolar yani 1 milyon 286 bin TL olan kol saatiyle çıktı. İmamoğlu'nun lüks sevdası sonrası "Değirmenin suyu nereden geliyor?" sorusu akıllara geldi.

İstanbul'un sorunlarıyla uğraşmak yerine günlerini tatillerde geçiren CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında takıntığı kibirli tavır ve kolundaki saatle konuşuldu.

Kendisinden bile rol çalan pırıltılı saati izleyicilerin radarına takıldı.

İmamoğlu'nun kolundaki saatin IWC marka "Portugieser Perpetual Calendar" model olduğu öğrenildi. Saatin değeri ise 34 bin 571 dolar yani 1.286.000 TL.

Saatin fiyatının ortaya çıkmasının ardından, "Değirmenin suyu nereden geliyor?" sorusu akıllara geldi.

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