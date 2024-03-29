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AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’dan Mansur Yavaş’a hodri meydan: Şehit ailelerine bağışlayalım

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.03.2024 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
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AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’dan Mansur Yavaş’a hodri meydan: Şehit ailelerine bağışlayalım

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, katıldığı bir televizyon programında Mansur Yavaş'ın takas teklifine cevap verdi. Hakan Han Özcan "Tarlası tapanı arsasını gelin biz takas yapalım. Bunları Mansur Bey'e verelim, Mansur Bey de kendindekileri versin. Turgut Bey Londra'dan bir şey istemiyor. Şehit aileleri vakfımıza bizim adayımız da Mansur Bey de bağışlasınlar, bu sorun da bitsin diyorum" dedi. Özcan, "Şu an da saha ve anketlerde önde götürüyoruz. Bana gelen son ankette de 2,5 puanlık bir fark var." ifadelerini kullandı.

Türkiye artık seçim düzlüğüne girdi. Sandıklar için geri sayım başladı ve artık sayılı saatler kaldı. Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok çalışmalarını sürdürürken AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Özcan şöyle konuştu:

"2,5 PUAN ANKETLERDE ÖNDEYİZ"

"2023'te Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce de bir algı yapılıyordu. İşte gitti gidiyor, hükümet gidici 60'a 40 arada 15 puan var, birinci turda CHP aldı bitirdi bu işi diye çok algı yaptılar, ama şu an da aynı şekilde algı yapmaya çalıştılar. Rakibimizin sert bir şekilde saldırmaları adayımıza karşı değişik unsurlarla ve hesaplarla saldırı ve iftiralarla zaten anketler dedikleri gibi olsa bu şekilde çalışmazlardı. Şu an da saha ve anketlerde önde götürüyoruz. Bana gelen son ankette de 2,5 puanlık bir fark var."

ONLARDA HİZMET YOK İDEOLOJİ ÖNCE GELİR

Mansur Bey'e neden destek veriliyordu, siyasete girmiyor diye filan. İzmir'de TCG Anadolu gemisini göndereceğiz dedi, İHA - SİHA görmeyeceksiniz dedi. Doğuda gitti başka şey söyledi. Selahattin Demirtaş'a özgürlük denildi. İşte Apo beyler sözü ağzından çıktı ama yalanlamadı. CHP belediyeciliği şudur: ideoloji önce gelir, hizmet sonra gelir, o yüzden hizmet yapamazlar.

CHP DEM'E TAŞIYICI ANNELİK YAPIYOR

Ne yapıyor, kent uzlaşı ile CHP, DEM'e taşıyıcı annelik yapıyor. İstanbul'da ve Mersin'de yapılmaya çalışan Ankara'da yapılmaya çalışılıyor. Biz Yenimahalle'yi, biz Esenyurt'a çevirmeyiz. Bu deneniyor ve bu, bir toplantılarında da zaten açığa çıktı. Bu Türkiye'nin başkentine yapılan en büyük ihanettir. DEM'e taşıyıcı annelik yapıyor, Yavaş ise bunun savunuculuğunu yapıyor.

"MANSUR YAVAŞ'IN TAKAS TEKLİFİNE CEVAP"

Buradan bir çağrıda bulunuyorum. Tarlası tapanı arsasını gelin biz takas yapalım. Bunları Mansur Bey'e verelim, Mansur Bey de kendininkileri versin. Turgut Bey Londra'dan mondradan bir şey istemiyor. Çünkü ben diyor, buranın çocuğuyum, benim toprağım burası, benim gelecek kaygım da yok, başka bir kaygım da yok, burada doğrum burada öleceğim. Buradaki tarlayı tapanı gelsin, şehit aileleri vakfımıza adayımız da Mansur Bey de bağışlasınlar, bu sorun da bitsin diyorum. Kamuoyu yanlış bilgilendiriliyor, ABB'de iş yapmayan ve iktidar olmayan Mansur Yavaş, iş yapamadığı için iftira atıyor, biz her yerde kurdele kesiyoruz, gönül isterdi ki hizmette yarışalım."

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