AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’dan Mansur Yavaş’a hodri meydan: Şehit ailelerine bağışlayalım

"MANSUR YAVAŞ'IN TAKAS TEKLİFİNE CEVAP"

Buradan bir çağrıda bulunuyorum. Tarlası tapanı arsasını gelin biz takas yapalım. Bunları Mansur Bey'e verelim, Mansur Bey de kendininkileri versin. Turgut Bey Londra'dan mondradan bir şey istemiyor. Çünkü ben diyor, buranın çocuğuyum, benim toprağım burası, benim gelecek kaygım da yok, başka bir kaygım da yok, burada doğrum burada öleceğim. Buradaki tarlayı tapanı gelsin, şehit aileleri vakfımıza adayımız da Mansur Bey de bağışlasınlar, bu sorun da bitsin diyorum. Kamuoyu yanlış bilgilendiriliyor, ABB'de iş yapmayan ve iktidar olmayan Mansur Yavaş, iş yapamadığı için iftira atıyor, biz her yerde kurdele kesiyoruz, gönül isterdi ki hizmette yarışalım."