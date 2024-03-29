Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Sandıklara sahip çıkmalıyız, İstanbul muradına erecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sandık Yönetim Kurulu ile iftar programında bir araya geldi. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

Ramazan-ı Şerif'in Kadir gecesine yaklaşıyoruz. Bir rivayete göre bu ay Kur-an ayıdır, bir rivayete göre Ramazan-ı Şerif'tir. Biz hepsini yaşıyoruz. Pazar günü yapılacak seçimlere Beyoğlu bir başka heyecanla hazırlanıyor. İnanıyorum ki sandıklarda kuş uçurtmayacaksınız. Biz sandık kurullarındayken böyle sorumluluk üstlendirdik. Hacı Hüsrev hikayemiz vardır. 89'da yaşandı. Hacı Hüsrev'de 10-15 oy alırken o seçimde Hacı Hüsrev'de 700 küsür oy aldık. Sandık kurulu üyesi kardeşlerim, Kasımpaşa'nın amigoları... Hepsi burada malum. Dünyanın dört bir yanında zulüm gören tüm kardeşlerimiz için de dua ediyoruz. Yetime öksüze mazluma başı dara düşen herkese sahip çıkacağız. Vefat haberini aldığımız Osman Karaaslan kardeşime bir kez daha rahmet diliyorum. Her zaman şükranla yad edeceğiz.