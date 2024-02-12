CHP’li Mansur Yavaş’ın vandalları sahada! İYİ Parti ilçe başkanını öldüresiye dövüp özür dilettiler

Yaklaşan 31 Mart seçimleri öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın skandallarının ardı arkası kesilmezken, bu kez de ses saz takımından geldi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınoku'un afişlerinin önüne beton döktürüp dev totemlere kendi afişlerini astıran Mansur Yavaş büyük tepki toplamıştı.

Fotoğraftaki ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik

CHP'Lİ YAVAŞ'IN VANDALLARI SAHADA!

İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder, ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yakınları tarafından tekme tokat dövüldüğü görüntüler ortaya çıktı.