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CHP'li Mansur Yavaş'ın vandalları sahada! İYİ Parti ilçe başkanını öldüresiye dövüp özür dilettiler

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Giriş Tarihi: 12.02.2024 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
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CHP’li Mansur Yavaş’ın vandalları sahada! İYİ Parti ilçe başkanını öldüresiye dövüp özür dilettiler

İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'in, Mansur Yavaş'ın ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik'in vandal yakınları tarafından darbedildiği görüntüler ortaya çıktı. Videoda, Önder'in yüzüne sert darbeler aldığı, yerde sürüklenerek tekme tokat dövüldüğü görüldü. Öte yandan şahsın videoda, "Konuş lan. Bak öldürürüm, boyunu keserim. Özür dile" şeklinde tehditler savurduğu anlar yer aldı.

Yaklaşan 31 Mart seçimleri öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın skandallarının ardı arkası kesilmezken, bu kez de ses saz takımından geldi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınoku'un afişlerinin önüne beton döktürüp dev totemlere kendi afişlerini astıran Mansur Yavaş büyük tepki toplamıştı.

Fotoğraftaki ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik

CHP'Lİ YAVAŞ'IN VANDALLARI SAHADA!

İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder, ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yakınları tarafından tekme tokat dövüldüğü görüntüler ortaya çıktı.

ÖLDÜRESİYE DÖVÜP ZORLA ÖZÜR DİLETTİLER

Videoda, Önder'in yüzüne sert darbeler aldığı, yerde sürüklenerek tekme tokat dövüldüğü görüldü.

TEHDİTLER SAVURDU: SENİ ÖLDÜRÜRÜM

Saldırgan şahıslar, Recep Önder'e tehditle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Atilla Çelik'ten özür diletti. Videoda şahsın, "Konuş lan. Bak öldürürüm, boynunu keserim. Özür dile." şeklinde tehdit savurduğu anlar yer aldı.

Öte yandan yaşananların ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener'in nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu oldu.

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