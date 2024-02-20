Yavaş’ın hazımsızlığı tavan yaptı! Altınok’un reklam afişlerine kafayı taktı! Başkent’te skadallar zinciri

BELEDİYE EKİPLERİNİ SEFERBER ETTİ

Önce Altınok'un afişinin yer aldığı duvarın önüne dev totem diktiren Yavaş, bu kez de sokağa asılı afişleri zabıta ekiplerine toplatarak belediye ekiplerini rakibini engellemek için adeta seferber etti.

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