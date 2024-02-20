Yavaş'ın hazımsızlığı tavan yaptı! Altınok'un reklam afişlerine kafayı taktı! Başkent'te skadallar zinciri
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) başkan adayı Turgut Altınok, başkent sokaklarında güneş gibi parlamaya devam ediyor. 31 Mart'ta koltuğunun gittiğini gören Yavaş ise, rekabeti siyasetin dip noktasına çekerek rakibini engelleme adına tüm skandalları işlemekten çekinmiyor. CHP'li Yavaş, Altınok'un reklam afişlerini indirmek için tüm belediye personelini seferber etti.
Yaklaşan 31 Mart seçimleri öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim yarışına ait yeni skandal görüntüleri ortaya çıktı.
Mansur Yavaş, rakibi Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'un seçim afişlerini dün gece sabaha karşı zabıtalara indirtti. Yavaş, daha önce de Turgut Altınok'un reklam afişlerinin önüne beton döktürüp dev totemler diktirmiş yine afişlerini indirtmişti.
"ANKARA'DA AYRIMCILIĞI KALDIRDIK" DEMİŞTİ
"Ankara'da ayrımcılığı kaldırdık" diyen Mansur Yavaş, rakibi Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'un pankartlarının yer aldığı duvarın önüne seyyar pankartlar koydurarak Altınok afişlerinin önünü kapatmıştı.
BELEDİYE EKİPLERİNİ SEFERBER ETTİ
Önce Altınok'un afişinin yer aldığı duvarın önüne dev totem diktiren Yavaş, bu kez de sokağa asılı afişleri zabıta ekiplerine toplatarak belediye ekiplerini rakibini engellemek için adeta seferber etti.
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