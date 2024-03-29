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Ayvalık açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.03.2024
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Ayvalık açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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