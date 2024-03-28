Mansur Yavaş’ın kızı Londra’da şirket kurdu! Çinlilerle ortak olmuşlar! Kamuoyu soruyor: Hem şirket hem ev alacak parayı nereden buldun?

İNGİLTERE'DE ŞİRKET KURMAK İÇİN 50 BİN EURO GEREKİYOR…

İngiltere'de kurulan şirketin adının YVS IT LTD olduğu anlaşıldı. Web sitesi de olan şirketin Birleşik Krallık'taki şirket numarasının da 10816702 olduğu görüldü.

Danışmanlık ve şirket yönetimini kolaylaştırmak üzere yazılımlar üzerinde kurulan şirketin, 2024 itibariyle kurulması için en az 50 bin euro gerekiyor ve dörtte birinin ödenmiş sermaye şartı bulunuyor.