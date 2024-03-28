Mansur Yavaş'ın kızı Londra'da şirket kurdu! Çinlilerle ortak olmuşlar! Kamuoyu soruyor: Hem şirket hem ev alacak parayı nereden buldun?
ABB'nin CHP'li Başkanı Mansur Yavaş "Kızım Türkiye'de iş bulamadı Londra'ya gitti" demişti. İngiltere'de bulunan Çağlayan Yavaş'ın şirket kurduğu ortaya çıkmıştı. Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok geçtiğimiz günlerde Yavaş'a "Londra'da kimlerle ortak şirket kurdunuz" sorusunu yöneltti. Kamuoyunun merakla takip ettiği soru yanıtını buldu. Yavaş'ın İngiltere'deki şirket ortaklarının Çinliler olduğu öğrenildi. Sosyal medyada binlerce kişi sözde milliyetçi geçinen Mansur Yavaş'a "Türkiye'de iş bulamayan biri İngiltere'de nasıl şirket kuruyor? Memleketinde işsiz kalmışsın Londra'da şirket kuracak parayı nereden buldun? Türkiye'deki işsizlerin umudu oldun Çağlayan! Söylesene bize burada işsizken Londra'da hem ev alıp hem de Çinliler ortak şirket nasıl açabildin?" sorularını yöneltti.
Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, milliyetçilik maskesi taktı. 2019'dan bu yana Ankara'da tek bir proje üretmeyen Yavaş, yaptığı algı operasyonlarıyla halkı kandırmaya çalıştı. Ancak yerel seçime sayılı günler kala, mal varlığıyla ilgili sayısız skandal patladı.
Mansur Yavaş'ın kızı Çağlayan Yavaş'ın Türkiye'de bulamadığı bahanesiyle İngiltere'ye gittiği ve Londra'da danışmanlık şirketi kurduğu ortaya çıktı. İşsiz kızının hangi para ve kaynak ile iş kurduğu tartışılırken açılan şirket hakkında yeni gelişmeler ortaya çıktı.
İŞTE MANSUR YAVAŞ'IN ORTAĞI
ABD'de 2000 yılında Silikon Vadisi'nde bulunan bir şirkette çalışan Jesse Shiah ve Sean Zhang isimli Çinli girişimciler tarafından kurulan "Agile Point" isimli firma ile ortaklık yapan YVS IT LTD'in buradan dijital otomasyon uygulamaları açısından destek aldığı, İngiltere temsilciliği ile bu noktadan kendi müşterilerine hizmet verdiği bilgisine ulaşıldı.
İNGİLTERE'DE ŞİRKET KURMAK İÇİN 50 BİN EURO GEREKİYOR…
İngiltere'de kurulan şirketin adının YVS IT LTD olduğu anlaşıldı. Web sitesi de olan şirketin Birleşik Krallık'taki şirket numarasının da 10816702 olduğu görüldü.
Danışmanlık ve şirket yönetimini kolaylaştırmak üzere yazılımlar üzerinde kurulan şirketin, 2024 itibariyle kurulması için en az 50 bin euro gerekiyor ve dörtte birinin ödenmiş sermaye şartı bulunuyor.
DANIŞMANLIK VE YAZILIM ÜZERİNE KURULU BİR ŞİRKET
YVS IT LTD isimli kurulan danışmalık şirketinde şu hizmetler veriliyor:
Yazılım testi, ürünlerin kurulumu ve uygulanması için teknoloji ve çözümleri, rehberlik ve koçluk, hizmet yönetimi ve bunu kurumsal hedeflerle uyumlu hale getirmeye yönelik çalışmalar, personel ve belge yönetimi, ilgili firmaların hangi çalışma alanlarına bağlı yazılım desteği ve ne tür bilgisayar programları kullanması gerektiği gibi konular.
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