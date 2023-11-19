CHP’de delege borsasının perde arkası ortaya çıktı! Değişimciler hangi il başkanlarına para saçtı?
CHP’deki kuyu kazma operasyonlarında bir yenisi ifşalandı. Ekrem İmamoğlu’nun Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna göz koymasının ardından emanetçi başkan Özgür Özel lehine kurduğu delege borsası patladı. Başrolde ise CHP’nin kasası olarak bilinen Özgür Karabat’ın olduğu aktarıldı. CHP Muş eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, Doğu ve Güneydoğu delegelerini değişimcileri desteklemeye ikna etmek için kurultaydan önce Özgür Karabat'la anlaştığını açıkladı. Delege borsasına ilişkin önemli bilgiler veren Çakır, parayla delege satın alma ağını deşifre etti. Delege borsasını İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in yönettiğini söyleyen Çakır, Kılıçdaroğlu'na imza verenleri Özgür Çelik ile görüştürdüğünü paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği kurultayda "delege borsası" skandalı patlak verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, kongre ve kurultay sürecinde parayla delege satın alma yarışına girdikleri kamuoyuna bomba gibi düşmüştü.
CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, kongre ve kurultay sürecinde dönen kirli pazarlıklara ilişkin çok önemli bilgiler verdi.
"ÖZGÜR KARABAT 'PARA GEREKİYORSA PARA DA VERİRİZ' DEDİ
Doğu ve Güneydoğu'da değişimciler adına delegeleri ikna ettiğini söyleyen Çakır, Özgür Karabat'ın kendisine "Doğu'da, Güneydoğu'da çalışmalarını yap, para gerekiyorsa para da veririz" dediğini ve bunun üzerine çalışmalara başladıklarını, değişimciler adına birçok delegeyi de ikna ettiklerini söyledi.
PADİŞAH ÖZGÜR ÇELİK'Tİ
Delege borsasını CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in yönettiğini söyleyen Çakır, "Padişah oydu. Özgür Karabat gelirdi onun yanında eli önünde dururdu. Herkes İstanbul İl Başkanının önünde el pençe dururdu. Özgür bu işin muhasebecisiydi" dedi. Çakır, Kemal Kılıçdaroğlu'na imza verenleri Özgür Çelik ile görüştürdüğünü belirtti.
ELİ BOŞ GİRDİ ÇANTAYLA ÇIKTI
Ankara'da bir otelde gece geç saatte Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın Özgür Çelik ile görüştüğünü kaydeden Çakır, "Bursa İl Başkanı toplantı odasına girdiğinde morali bozuktu. Odadan güle oynaya, zıplaya zıplaya çıktı. Gözlerinde dolar işareti gördüm. Eli boş girdi, çantayla çıktı" dedi. Çakır, orada Özgür Çelik'in yanı sıra Özgür Karabat ve Rıza Akpolat'ın da olduğu bilgisini paylaştı.
BURADA DA BİR RANT VAR
Çakır, İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın da o gece otelde bulunduğunu, kendisine Karşıyaka, Güzelbahçe, Çeşme ve Urla Belediyelerinde kendi listesinden isimlerin belirlenmesi sözünün verildiğini kaydederek, "Burada da bir rant var. Bu bahsettiğim yerlerde asra fiyatları milyon dolar. Böyle yerlerin belediye başkanlığını sen yönetiyorsun, artık siz hesap edin" dedi.
"BEN BU KURULTAYI İPTAL EDECEĞİM"
Kurultayı iptal etmekte kararlı olduğunu söyleyen Çakır, "Ben değişimin içindeydim. Beklediğim bir belge var. Bu belge de elimde olduktan sonra eğer Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçer, 'Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunacağız, sen de şahitsin' derse ben varım. Elimde bir belge var. Ben o belgeyi çıkıp paylaşırsam seçime yakın bırak İstanbul, Ankara'yı CHP İzmir'i bile kazanamaz" dedi.
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