Terör elebaşı Bese Hozat İmamoğlu’na oy istedi DEM seslendi: Sermaye İstanbul’da kazançlı çıkarsınız

PKK ELEBAŞI BESE HOZAT VE CHP'Lİ İMAMOĞLU'NDAN AĞIZ BİRLİĞİ

Bese Hozat ve Ekrem İmamoğlu'nun 'halkçı belediyecilik' üzerinden söylem birliği yapması ise dikkatlerden kaçmadı. Elebaşı Hozat, 'halkçı belediyecilik tarifi yaparak "Halkımız nasıl bir belediyecilik istiyor, görüyoruz. Halkın talepleri açık. Halk çoğulcu, eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, çok kültürlü, çok dilli, toplumcu bir belediyecilik istiyor. Toplumcu demokratik olan bir belediye yönetim anlayışı, halka da daha adil, eşit bir biçimde, herkese fark gözetmeksizin hizmet götürür. Gerçekten gerçek anlamda toplumcu bir belediye olur, halkçı bir belediye olur" dedi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kendisinin 'halkçı belediyecilik' anlayışına sahip olduğunu öne sürmüştü. Böylelikle Hozat'ın Ekrem İmamoğlu'nu işaret edip DEM seçmenine mesaj verme çabası gözler önüne serildi.