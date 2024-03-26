Terör elebaşı Bese Hozat İmamoğlu'na oy istedi DEM seslendi: Sermaye İstanbul'da kazançlı çıkarsınız
Kandil'deki terör elebaşı Bese Hozat, "Yerel yönetimler iktidarın elinden çıkmalı" diyerek CHP - DEM ittifakına talimatlar verdi. CHP ile varılan kent uzlaşısı sonucu DEM'in elde edeceği kazançlara dikkat çeken Hozat, "Türkiye sermayesinin çeyreği İstanbul'da" diyerek Ekrem İmamoğlu'na oy dilendi.
Türkiye yerel idarecilerini belirlemek için günler sonra sandık başına gidiyor. Kandil'deki terör baronları ise CHP - DEM ittifakına istikamet çizmek için çırpınıp duruyor. PKK elebaşı Murat Karayılan'ın "Umut ediyorum ki iyi bir sonuç alacaklardır" diyerek CHP - DEM ittifakına destek çıkmasının ardından bu kez sahneye Bese Hozat çıktı.
"YEREL YÖNETİMLER İKTİDARIN ELİNDEN ÇIKMALI"
Elebaşı Mustafa Karasu ve Murat Karayılan gibi AK Parti ve MHP'ye dil uzatan Bese Hozat, "Yerel yönetimler ne kadar bu faşist iktidarın elinden çıkarsa bu faşist iktidar o kadar zayıflayacak" diyerek CHP - DEM ittifakının önemine dikkat çekti.
Elebaşı Bese Hozat, CHP ile varılan kent uzlaşısı sonucu DEM'in elde edeceği kazançlara dikkat çekerek DEM seçmenine "Duyarlı olun sandığa gidin" çağrısında bulundu.
"İSTANBUL VE KIYILARDA CHP'Yİ DESTEKLEYİN"
"İstanbul hayatın merkezi" diyen Hozat, "Türkiye sermayesinin çeyreği orada. Kıyı kentlerin hepsi öyle aslında" ifadelerini kullandı. Hozat'ın 'kıyı kentleri' vurgusunu yaparak DEM seçmenine "İzmir, Mersin, Adana, Antalya gibi illerde de CHP'yi destekleyin" mesajı göndermesi kirli ittifakı bir kez daha gözler önüne serdi.
PKK ELEBAŞI BESE HOZAT VE CHP'Lİ İMAMOĞLU'NDAN AĞIZ BİRLİĞİ
Bese Hozat ve Ekrem İmamoğlu'nun 'halkçı belediyecilik' üzerinden söylem birliği yapması ise dikkatlerden kaçmadı. Elebaşı Hozat, 'halkçı belediyecilik tarifi yaparak "Halkımız nasıl bir belediyecilik istiyor, görüyoruz. Halkın talepleri açık. Halk çoğulcu, eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, çok kültürlü, çok dilli, toplumcu bir belediyecilik istiyor. Toplumcu demokratik olan bir belediye yönetim anlayışı, halka da daha adil, eşit bir biçimde, herkese fark gözetmeksizin hizmet götürür. Gerçekten gerçek anlamda toplumcu bir belediye olur, halkçı bir belediye olur" dedi.
CHP'li Ekrem İmamoğlu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kendisinin 'halkçı belediyecilik' anlayışına sahip olduğunu öne sürmüştü. Böylelikle Hozat'ın Ekrem İmamoğlu'nu işaret edip DEM seçmenine mesaj verme çabası gözler önüne serildi.
İSTANBUL AMED'LE YARIŞTI
CHP'de DEM ittifakın bölücü sonu olarak kayıtlara geçen İstanbul'daki APO mitinglerine methiyeler düzen Hozat, "İstanbul adeta Amed'le yarıştı. Marmara'nın böyle yanı başında adeta bir insan denizi oluştu" dedi.
KANDİL'DEN CHP'YE BİR 'KAYYUM' TALİMATI DAHA
Bese Hozat'ın kayyumlar üzerinden CHP'ye talimat vermesi ise kirli ittifakın bir başka boyutu... Hozat, "8 yıldır sürekli kayyum atanıyor. Kayyum nedir? Kayyum sömürgecidir, soykırımcıdır, işgalcidir. Gittiği her yeri zaten talan ediyor" dedi.
Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel her fırsatta DEM Parti ile söylem birliği yaparak terörle iltisaklı belediyelerde bulunan kayyumlara karşı çıkıyor.
Özel, Halk TV'deki yayında "Biz CHP olarak şu durumdan çok rahatsısız. Manisa'da Manisalılar belediye başkanı seçiyor. Osmaniye'de Osmaniyeliler seçiyor. Rize'de Rizeliler, Kocaeli'de Kocaeliler seçiyor ama Diyarbakır'da Diyarbakırlılar seçemiyor. 'Tak' diye kayyum atanıyor. Benim kayyum meselesinde tutumum da bellidir. Kürt meselesinde tutumum da bellidir" açıklamasıyla tepki çekmişti.
Özel'in "Kayyumlardan rahatsızız" sözleri sonrası PKK elebaşı Mustafa Karasu gibi Murat Karayılan da CHP'ye "Kayyumların kaldırılmasına ön ayak olun" talimatı göndermişti.
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