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Kandil'in talimatlarını teröristlere taşıyan avukata suçüstü! 16 sayfalık talimatı şeker küpü haline getirmişler

Antalya Yüksek Güvenlik Ceza İnfaz Kurumu'nda aralarında Beşiktaş Stadyumunda bombalı araç eylemine katılan teröristin de bulunduğu hükümlü PKK'lılarla görüşe giden avukat Şüheda Ronahi Çiftçi, iki teröriste küp şeker boyutuna getirilmiş özel pelür kâğıda yazılı 16 sayfalık Kandil talimatlarını iletirken gardiyanları dikkati sayesinde yakalandı. Ele geçirilen notlarda, yerel seçimler öncesinde Kandil'in bazı kararlar aldığı, cezaevindeki üyelerine de ölüm orucu, örgüt elebaşı Öcalan'a mektup gönderme ve yakınlarını eyleme davet etme talimatları verdiği tespit edildi.

Sabah
Giriş Tarihi: 11.03.2024 07:16 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 07:16
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Kandil’in talimatlarını teröristlere taşıyan avukata suçüstü! 16 sayfalık talimatı şeker küpü haline getirmişler

Antalya Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gelen Avukat Şüheda Ronahi Çiftçi, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan hükümlü Kemal Demirbaş ve Tufan Beyhan ile görüşme yapacağını belirtti. Daha sonra açık görüşme bölümüne alınan avukat, Beyhan ile görüş bitmeden hemen önce el teması kurdu. Temasın ardından Beyhan sağ elini sağ bel bölgesine götürdü.

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Kandil’in talimatlarını teröristlere taşıyan avukata suçüstü! 16 sayfalık talimatı şeker küpü haline getirmişler

İnfaz koruma memuru, Beyhan'ın koğuşa girmeden önce detaylı aranmasını istedi. Beyhan'ın görüş günü giydiği pantolonun sol ön cep kısmında farklı bir göz daha olduğu ortaya çıktı. Gizli bölmede, avukat Çiftçi tarafından kendisine verildiği belirlenen küp şeker büyüklüğünde mikro not bulundu. Bunun üzerine avukatın daha önce görüşme yaptığı Demirbaş'ın da tek kişi olarak kaldığı koğuşunda arama yapıldı. İçeriye giren infaz koruma memurları yerde PKK'lıdan Beyhan'dan ele geçirilen mikro notun aynısını buldu.

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Kandil’in talimatlarını teröristlere taşıyan avukata suçüstü! 16 sayfalık talimatı şeker küpü haline getirmişler

VEDALAŞIRKEN NOTU TESLİM ETTİ
Sorumlu İnfaz Koruma Memurunun Beyhan'ın üzerinde ele geçirilen mikro notu cezaevi idaresine götürmek amacıyla taşıdığı sırada görüş alanında bekleyen avukat, panik oldu. Açık görüş odasına birkaç kez girip çıkan avukat, sonra idare katına geçti. Notu taşıyan sorumlu infaz koruma memuru ile diyalog kurmaya çalışan avukatın kurye olduğu, cezaevi savcısına bildirildi. Yüksek güvenlikli cezaevi savcılığı ise hemen soruşturma başlattı. Antalya Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri olaydan bilgisi olan 11 infaz koruma memurunun ifadesi alındı. Avukatın, Demirbaş ile görüştüğünü, açık görüş esnasında sürekli el temasında bulundukları, Demirbaş'ın vedalaşırken yaptıkları el temasının hemen sonrasında ise sağ elini sağ bel bölgesine götürdüğünün belirtilmesi üzerine görüşün bitiminin ardından şüphelenerek yaptıkları aramada mikro notu ele geçirdiklerini anlattı.

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Kandil’in talimatlarını teröristlere taşıyan avukata suçüstü! 16 sayfalık talimatı şeker küpü haline getirmişler

O TERÖRİST BEŞİKTAŞ SALDIRISI FAİLLERİNDEN ÇIKTI
Avukatın kurye olarak getirdiği notları teslim ettiği Demirbaş'ın Ekim 1994'te PKK'nın dağ kadrosuna katıldığı, 03 Temmuz 1996'da Tokat-Erzincan Karayolundaki bir benzin istasyonunda Bölge Trafik Amirliğine ait ekip aracını çapraz ateşle taranması, 8 Temmuz 1996'da ise Koyulhisar'da gasp ve yol kesme faaliyetlerine katıldığı için 1996'da yakalandıktan sonra ağır müebbet hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Diğer mahkum Beyhan'ın ise PKK tarafından 10 Aralık 2016'da Beşiktaş Vodafone Park Stadı yakınında gerçekleştirilen hain saldırıda 40'i polis 46 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör eyleminde bombalı aracı satın alan isim olduğu belirlendi. Beyhan'ın 46 kez ağırlaştırılmış müebbet, düzenlenen suça teşebbüs etmesi nedeni ile de 242 kez 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi.

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Kandil’in talimatlarını teröristlere taşıyan avukata suçüstü! 16 sayfalık talimatı şeker küpü haline getirmişler

AZILI TERÖRİSTLERE TALİMAT GETİRMİŞ
Ayrıca Çiftçi'nin görüşme talebinde bulunduğu ancak mikro notların bulunmasıyla görüşemediği Hüseyin Osmanpur'un 2019'da 3 örgüt mensubuyla birlikte Batman Hasankeyf İlçesi Kelekçi Köyü kırsalında bir sığınakta sağ olarak yakalandığı, örgütün İran uzantısı PJAK üzerinden 2013'te örgüte katıldığı, 6 askerin şehit edildiği ve silahlarının alındığı eylemde bulunduğu belirlendi. Yine görüşmeye çalıştığı bir diğer teröristin de 2007'de örgütün dağ kadrosuna katılan, bombalı saldırı eyleminde bulunmak amacıyla 61 kilo patlayıcı maddeyle birlikte Suriye'den yurda giriş yapan Hamza Doğrul olduğu belirlendi.