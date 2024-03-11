11 Mart 2024, Pazartesi
Kandil'in talimatlarını teröristlere taşıyan avukata suçüstü! 16 sayfalık talimatı şeker küpü haline getirmişler
Antalya Yüksek Güvenlik Ceza İnfaz Kurumu'nda aralarında Beşiktaş Stadyumunda bombalı araç eylemine katılan teröristin de bulunduğu hükümlü PKK'lılarla görüşe giden avukat Şüheda Ronahi Çiftçi, iki teröriste küp şeker boyutuna getirilmiş özel pelür kâğıda yazılı 16 sayfalık Kandil talimatlarını iletirken gardiyanları dikkati sayesinde yakalandı. Ele geçirilen notlarda, yerel seçimler öncesinde Kandil'in bazı kararlar aldığı, cezaevindeki üyelerine de ölüm orucu, örgüt elebaşı Öcalan'a mektup gönderme ve yakınlarını eyleme davet etme talimatları verdiği tespit edildi.
Giriş Tarihi: 11.03.2024 07:16 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 07:16
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