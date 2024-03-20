CHP ve DEM ittifakına Kandil’den tam destek! Duran Kalkan uzlaşıya sahip çıktı: Çok önemli ve anlamlı! Bu seçimlerde gereken yapılacak...

'KENT UZLAŞISI' ÖNEMLİ VE ANLAMLI

DEM Partisi etrafında oluşan ittifakların olduğunu açıkça beyan eden PKK elebaşı Kalkan, oluşan ittifakların önemli ve anlamlı olduğunu aktardı. Kalkan, "31 Mart'ta Türkiye'de önemli bir seçim olacak. Mayıs seçimleri kadar olmayabilir ama yerel yönetimler çok daha önemli. Bu anlamda demokratik güçlerin aydınların kadınların önemli bir çabası var. DEM Parti etrafında oluşan ittifaklar. Yapılan çabalar önemli ve anlamlı. Umut ediyoruz inanıyoruz demokratik güçler kazanırlar. AKP-MHP faşizmine seçimle de darbe vurulur. Seçimi bir siyasi mücadele olarak görmek gerekli. Faşist ortamda seçilen başkanlar, eş başkanlar belki tam istediklerini yapamayabilirler ama yine de halkla birlikte birçok şey yapabilirler." dedi.

"KAYYUM SİYASETİNE DAMGA VURACAĞIZ"

Kalkan ayrıca "Yoğun çalışma var biz takip ediyoruz. İnanıyoruz ki Kürdistan faşizme geçit vermeyecek. Kürt halkı kayyum siyasetine 31 Mart'ta da darbe vuracak. Kendini yönetmeye yerelden demokrasiye sahip çıkacak. Böyle bir şey Türkiye'de yayılabilir ve yayılmalı da" ifadelerini kullandı.