CHP ve DEM ittifakına Kandil'den tam destek! Duran Kalkan uzlaşıya sahip çıktı: Çok önemli ve anlamlı! Bu seçimlerde gereken yapılacak...
Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru yol alırken CHP ile DEM Parti arasındaki kirli ittifak her geçen gün daha da derinleşiyor. Özellikle PKK elebaşları da bu sürece destek verirken teröristbaşı Duran Kalkan yapılan ittifaka yönelik övgüler yağdırdı. Uzlaşının 'anlamlı ve önemli' olduğunu söyleyen Kalkan "Yoğun çalışma var biz takip ediyoruz. Arkadaşlar da açıklama yapıyorlar, çeşitli güçler. Bizim söyleyecek pek bir şeyimiz yok. Herkes biliyor yani. Bu seçimlerde de gereken yapılacak" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Yerel seçimlere adım adım ilerlerken CHP, Kandil'in talimatıyla DEM ile 'kent uzlaşısı' adı altında PKK uzlaşısı yaptı. Söz konusu kirli ittifakla Esenyurt, Akdeniz ve Mersin'de DEM'li adaylar desteklenecek, İBB Meclisi'ne CHP listelerinden 48 DEM'li girecek.
PKK ELEBAŞLARINDAN DESTEK YAĞIYOR
Seçim öncesi PKK elebaşlarının açıklamalarına ise bir yenisi eklendi. Helin Ümit, Murat Karayılan, Mustafa Karasu derken şimdi de Kandil sapığı Duran Kalkan, PKK uzlaşısına övgü dolu ifadeler kullandı.
'KENT UZLAŞISI' ÖNEMLİ VE ANLAMLI
DEM Partisi etrafında oluşan ittifakların olduğunu açıkça beyan eden PKK elebaşı Kalkan, oluşan ittifakların önemli ve anlamlı olduğunu aktardı. Kalkan, "31 Mart'ta Türkiye'de önemli bir seçim olacak. Mayıs seçimleri kadar olmayabilir ama yerel yönetimler çok daha önemli. Bu anlamda demokratik güçlerin aydınların kadınların önemli bir çabası var. DEM Parti etrafında oluşan ittifaklar. Yapılan çabalar önemli ve anlamlı. Umut ediyoruz inanıyoruz demokratik güçler kazanırlar. AKP-MHP faşizmine seçimle de darbe vurulur. Seçimi bir siyasi mücadele olarak görmek gerekli. Faşist ortamda seçilen başkanlar, eş başkanlar belki tam istediklerini yapamayabilirler ama yine de halkla birlikte birçok şey yapabilirler." dedi.
"KAYYUM SİYASETİNE DAMGA VURACAĞIZ"
Kalkan ayrıca "Yoğun çalışma var biz takip ediyoruz. İnanıyoruz ki Kürdistan faşizme geçit vermeyecek. Kürt halkı kayyum siyasetine 31 Mart'ta da darbe vuracak. Kendini yönetmeye yerelden demokrasiye sahip çıkacak. Böyle bir şey Türkiye'de yayılabilir ve yayılmalı da" ifadelerini kullandı.
CHP-DEM İTTİFAKINA ÇAĞRI
CHP'nin DEM Parti etrafında oluşturduğu ittifaka çağrıda bulunan Kalkan, "Arkadaşlar da açıklama yapıyorlar, çeşitli güçler. Bizim söyleyecek pek bir şeyimiz yok. Herkes biliyor yani. Bu seçimlerde de gereken yapılacak. Göreceğiz 31 Mart'ta ortaya çıkan sonucu, yerelden demokrasiyi ifade ettiği için önemsenmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Taraftarlarımıza çağrımız bu temeldedir" şeklinde konuştu.
KARAYILAN'DAN CHP'YE "KAYYUMLARI KALDIRILMASINA ÖN AYAK OLUN" TALİMATI
Geçtiğimiz günlerde CHP –DEM'in PKK uzlaşısına başarı dileyen Murat Karayılan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Kayyumlardan rahatsızız" sözlerinin ardından CHP'ye "Kayyumların kaldırılmasına ön ayak olun" talimatı göndermişti.
Karayılan, "Mesela kayyumlar. Kurdistan'da belediyelere kayyum atıyorlar. Kayyum nedir? Kürt halkının iradesinin ihlal edilmesidir. Kürt'ü tanımamaktır. Nasıl ki Rêber Apo üzerindeki tecrit, psikolojik işkence sadece bir kişiye yönelik değil de bir halka, Kürt halkına yönelikse kayyumlar da böyledir" diyerek terörle iltisaklı belediyelerden kayyumların kaldırılması gerektiğini savunmuştu.
PKK ELEBAŞLARI SIRAYA GİRDİ
PKK elebaşı Mustafa Karasu geride bıraktığımız günlerde CHP ile DEM'e "ittifakı güçlendirin" talimatı vermiş, "Şimdi artık İmralı kapılarını parçalama zamanıdır" demişti.
"AK PARTİ VE MHP'Yİ ÇÖKERTECEĞİZ"
CHP - DEM hattındaki uzlaşının 'önemli' olduğunu söyleyen Karasu, küstah bir üslupla "Bu sadece bir belediye başkanı seçimi değildir! AK Parti ve MHP'yi çökerteceğiz" demişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- At Kılı Fırçasına Veda! Günde 1 Avuç Yeter! Selülitlerden Sonsuza Dek Kurtulun!
- Ödemeler Başladı, Kaçırmayın! Ailenizden Biri Başvursun Yeter! TCKN Son Hanesi 0, 2, 4, 6 Olanlar Dikkat!
- Maaşınıza Ek Gelir! E-Devlet'te Sizi Bekleyen Parayı Keşfedin! Hemen Bakın, Binlerce TL...
- MEB'den Net Açıklama! Resmi ve Özel Okullarda Yeni Uygulama Başlıyor! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 11. ve 12. Sınıflar
- Emekliye 4'ü 1 arada kazanç sayfası açıldı! Nisanda 3000+1500+15.000 TL'lik ödeme yağacak! 10.200 TL üstü ve 18.000 TL altı maaş alana...
- SGK'dan 12,5 Yıl Çalışana Erken Emeklilik Şansı! 4500-3600 Günle EYT Beklemeden Piyango Vurdu! 47-48-49-50 Yaşla...
- Bulaşık Makinesinde Alüminyum Folyo Mucizesi! Gıcır Gıcır Bulaşıklar İçin...
- Kola Kutusu Kapağının Gizli Faydası! Atmadan Önce Bunu Görün!
- Küf Lekelerine Son! Derz Aralarını 2 Malzemeyle Işıl Işıl Parlatın!
- Gram Altında Son Saatler! İslam Memiş Son Noktayı Koydu! O Tarihte Aldınız Aldınız!
- Zorlu Optik İllüzyon: Sincapların Arasındaki Fareyi 15 Saniyede Bulabilir misin?
- AFAD'dan Müjde! 30.723 Deprem Konutu Hak Sahipliği Anahtar Teslim Listesi! Youtube Canlı-Asil Kazananlar