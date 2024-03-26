26 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ticaret Bakanlığı'ndan, 'İsrail ile ticaret yapıldı' iddialarına açıklama: Manipülasyon, gerçeği yansıtmıyor

Ticaret Bakanlığı'ndan, 'İsrail ile ticaret yapıldı' iddialarına açıklama: Manipülasyon, gerçeği yansıtmıyor

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 26.03.2024 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
ABONE OL
Ticaret Bakanlığı’ndan, ’İsrail ile ticaret yapıldı’ iddialarına açıklama: Manipülasyon, gerçeği yansıtmıyor

Ticaret Bakanlığı'nca, 'İsrail ile ticaret yapıldı' iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan incelemerlerde fasıl başlıklarının manipülasyon için kullanıldığı ve gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı internet sitelerinde, TÜİK'in resmi verileri baz alınarak Ocak 2024 itibarıyla Türkiye'den İsrail'e "Barut, patlayıcı maddeler, ateş alıcı maddeler, mühimmat, silah ve parçaları ihraç edilmeye devam edildiği ortaya çıktı" haberleri yayımlandığı hatırlatıldı.

İNCELEME YAPILDI

İddialara ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı internet sitelerinde, TÜİK'in resmi verilerine göre, Ocak 2024 itibariyle Türkiye'den İsrail'e 'Barut, patlayıcı maddeler, ateş alıcı maddeler, mühimmat, silah ve parçaları ihraç edilmeye devam edildiği ortaya çıktı' haberi üzerine yapılan incelemelerde;

JEL YAKIT VE ÇAKMAK GAZI

Ocak ayında, 36. fasıl, barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamülleri, kibritler, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler başlığı altında 'jel yakıt ve çakmak gazı', 93. fasılda ise Silahlar ve mühimmat, bunların aksam parça ve aksesuarları başlığı altında 'yivsiz av tüfeği yedek parça ve aksesuarları ile balıkçılık malzemeleri (zıpkın vb)' ihraç edildiği anlaşılmıştır.

MANİPÜLASYON, GERÇEK DEĞİL

Böylece, Gümrük Tarife Cetvelinin 'fasıl' başlıklarında yer alan ifadeler manipüle edilerek, kamuoyunun yönlendirilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu yurtdışı kaynaklı internet sitelerinin yapmış olduğu bu haberler manipülasyon amaçlı yapılmış olup, gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA