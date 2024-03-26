Ticaret Bakanlığı’ndan, ’İsrail ile ticaret yapıldı’ iddialarına açıklama: Manipülasyon, gerçeği yansıtmıyor

JEL YAKIT VE ÇAKMAK GAZI

Ocak ayında, 36. fasıl, barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamülleri, kibritler, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler başlığı altında 'jel yakıt ve çakmak gazı', 93. fasılda ise Silahlar ve mühimmat, bunların aksam parça ve aksesuarları başlığı altında 'yivsiz av tüfeği yedek parça ve aksesuarları ile balıkçılık malzemeleri (zıpkın vb)' ihraç edildiği anlaşılmıştır.