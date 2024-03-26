Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan ’kentsel dönüşüm’ vurgusu: Tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar...

Mevcut İBB yönetimininin İstanbul'a hizmet etmediğini söyleyen Murat Kurum, ''İstanbul'a verdikleri sözleri unuttular. İsrafı burada bitirdik deyip israf yaptılar ve İstanbul'u bir rant olarak gördüler. En acısı da İstanbul'un kaynaklarını kendi gelecekleri için harcadılar. 5 yılda 230 kilometre metro sözü verip, 17 kilometre 88 metre metro yaptılar. 5 yılda 100 bin konut yapacağız dediler, 5 bin 489 konut yaptılar. İstanbul'u görmezden geldiler.'' dedi.

31 Mart'taki seçime sayılı günler kaldığını dile getiren Kurum, ''31 Mart'ta sandığa gideceğiz, irademizi koyacağız. Bir tarafta 5 yıldır Eyüpsultan'a, İstanbul'a hizmet yapmayanlar; diğer tarafta onlar büyükelçilerle görüşürken 81 ilimizde bizim eserlerimiz, hizmetlerimiz var. İstanbul'un geleceğine 31 Mart'ta gelin birlikte sahip çıkalım. 31 Mart'ta gelin İstanbul'un emanetine sahip çıkalım.'' diyerek konuşmasını tamamladı.