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İP'li Turhan Çömez'den Özel'e ittifak resti: Siyasi kalpazanlıktır

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Giriş Tarihi: 26.03.2024 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
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İP’li Turhan Çömez’den Özel’e ittifak resti: Siyasi kalpazanlıktır

Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti tüm kadrolarıyla CHP'nin dayatmacı iş birliği baskılarına boyun eğmedi. Başta Akşener olmak üzere İP'li politikacılar, Özel ve İmamoğlu'nun ittifak tekliflerine çok sert tepki göstermeye devam ediyor. Son olarak partisinin Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayı olan Turhan Çömez, kendilerinden oy dilenen CHP Genel Başkanı Özel'e çok sert sözlerle yüklendi. Çömez "Bir başka partiden 'ben sizden oy istiyorum' demek bir siyasi kalpazanlıktır ve bir çaresizliktir" dedi.

İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turhan Çömez seçim çalışmaları dahilinde Edremit Körfez bölgesinde gazeteciler ile iftar sonrasında bir araya geldi. Seçim çalışmaları ve projeleri hakkında gazetecilere bilgi veren Çömez, Balıkesir'e kazandırmak için yoğun bir çalışma içinde olduklarını ifade etti.

"ÇARESİZLİK..."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenen İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turhan Çömez "CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e bir mesajım var. Sayın Özgür Özel en son Manisa'da, ondan önce Ordu'da gittiği birçok yerde İYİ Partililerden oy istiyorum diyor. Bir kere bu siyasi kalpazanlıktır. Bir başka partiden 'ben sizden oy istiyorum' demek bir siyasi kalpazanlıktır ve bir çaresizliktir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel'in önce kendi partisinden oy istemesi gerektiğinin altını çizen Çömez "Özgür Bey önce CHP'lileri ikna etmesi lazım. Önce onların oyuna talip olması lazım. Ondan sonra bütün partilerden oy istemesini anlayışla karşılarım. Ama özellikle İYİ Parti'yi hedef olarak oy istemesi bana göre bir siyasi kalpazanlıktır. Bence bundan vazgeçmesi bir an önce şart. Aksi halde aksi halde başta Balıkesir olmak üzere tüm kamuoyu Özgür Bey'in hem kendi partisine hem de adaylarına güvenmediği kanaatine varacaktır ki adayı için büyük bir zaaftır, partisi için büyük bir zaaftır" dedi.

ÖZEL'E DEM TAVSİYESİ...

Özgür Özel'in DEM'lilerden oy istemesi gerektiğini ifade eden Turhan Çömez, "Bu arada bir tavsiyem daha var kendisine. Bence Özgür Bey DEM'lilerden oy istesin. İyilerden oy alması mümkün değil. DEM'lilerden oy istesin ve bana göre böyle yaparsa kendisine daha doğru bir siyasi yol haritası çizmiş olur. Önce bunun bir altını çizeyim" diye konuştu.

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