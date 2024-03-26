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Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan aranan Dorşin Botan kod isimli terörist yakalandı! Seçimlere müdahale için görevlendirilmiş

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Giriş Tarihi: 26.03.2024 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
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Şırnak’ta terör örgütü PKK’ya üye olma suçundan aranan Dorşin Botan kod isimli terörist yakalandı! Seçimlere müdahale için görevlendirilmiş

Son dakika haberine göre Şırnak’ta jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK’ya üye olmak suçundan aranan ve Türkiye’ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen Dorşin Botan kod adlı Ç.G. yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, Ç.G.’nin terör örgütünün şehir yapılanması olan YPS’nin faaliyetlerini yönetmek ve seçimlere müdahale etmek için görevlendirildiği belirtildi.

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