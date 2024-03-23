Özgür Özel'in memleketi Manisa'daki miting programında büyük boşluklar! Akşener bıktım demesine rağmen yine İYİ Parti seçmenine yanladı...
Yerel seçimler öncesi mitinglerini sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel memleketi Manisa'da istediği karşılığı bulamadı. Görüntülerde büyük boşluklar dikkat çekerken Özgür Özel Akşener'in "Bıktım, usandım, midem bulandı artık" demesine rağmen Manisa'da yine İYİ Partililerden oy istedi. Özel'in daha önce defalarca İYİ Partililerden oy istemesine rağmen "İyi insanlardan hiçbir yerde yapmadığımı yapıyorum ve kendi memleketimde Manisa'da, Şehzadeler adayı Gülşah Durubay'a, Manisa adayı Ferdi Zeybek'e destek istiyorum." ifadelerini kullanması dikkat çekti. İşte detaylar...
Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken CHP'de de genel başkan Özgür Özel memleketi Manisa'da vatandaşlarla buluştu. Meydanları doldurmakta zorlanan Özgür Özel'in memleketi Manisa'da bile karşılık bulamadığı kameralara yansıdı.
MEMLEKETİNDE KARŞILIK BULAMADI
Şehrin memleketi olması sebebiyle geniş bir alan tahsis edilen mitingde alanındaki büyük boşluklar dikkat çekerken bu durum Özgür Özel'i üzdü.
KİMSE GELMEYİNCE İYİ PARTİ'YE YANLADI
Meydandaki boşluklar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken Özgür Özel yine İYİ parti seçmeninden oy istedi.
HİÇBİR YERDE YAPMADIM DEDİ AMA...
Özel yaptığı açıklamada "Ben İYİ Partililerden, iyi insanlardan hiçbir yerde yapmadığımı yapıyorum ve kendi memleketimde Manisa'da, Şehzadeler adayı Gülşah Durubay'a, Manisa adayı Ferdi Zeybek'e destek istiyorum." ifadelerini kullandı.
AKŞENER'İ BIKTIRDI
Özgür Özel bu ilk dese de CHP genel başkanının bu tavrı İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i bıktırdı. Özgür Özel gittiği illerde İYİ Partililerden oy isterken Akşener bu duruma tepki gösterdi.
"BIKTIM USANDIM MİDEM BULANIYOR"
İYİ Parti lideri Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Balıkesir'de belediye başkan adaylığı için "İYİ Parti'den bir jest bekliyoruz." açıklaması hakkında, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu jest isteme işleminden bıktım, usandım, midem bulanıyor artık." dedi.
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