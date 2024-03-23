Özgür Özel’in memleketi Manisa’daki miting programında büyük boşluklar! Akşener bıktım demesine rağmen yine İYİ Parti seçmenine yanladı...

HİÇBİR YERDE YAPMADIM DEDİ AMA...

Özel yaptığı açıklamada "Ben İYİ Partililerden, iyi insanlardan hiçbir yerde yapmadığımı yapıyorum ve kendi memleketimde Manisa'da, Şehzadeler adayı Gülşah Durubay'a, Manisa adayı Ferdi Zeybek'e destek istiyorum." ifadelerini kullandı.