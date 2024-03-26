Başkan Erdoğan'dan Aksaray'da enflasyon mesajı: Yılın ikinci yarısında düşecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimlere sayılı günler kala AK Parti'nin Aksaray'da düzenlenen miting programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan enflasyon konusunda yılın ikinci yarısında düşüş yaşanacağının altını çizerken porgramlarının hazır olduğunu ifade etti. Erdoğan ayrıca eser ve hizmet siyasetinde "Kurduğumuz altyapıyla dünya ile yarış halindeyiz" dedi. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimlere sayılı günler kala AK Parti'nin Aksaray'da düzenlenen miting programında önemli açıklamalarda bulundu.
AKSARAY'A TEŞEKKÜR
Sen ne güzel ne vefalı ne mert bir şehirsin Aksaray. Seni dünya gözü ile görenler kalp gözü ile görenler ayrı sever Aksaray. Her gelişimizde bu eşsiz şehre kalbimizi bırakıyoruz.Önümüzdeki pazar günü sandıkları patlatıyoruz değil mi? Aksaray rekoru da kıracak. Aksaray'ın bize olan sevgisinden şüphemiz yok.
BİZE DURMAK YOK
Geçtiğimiz yılki 14-28 Mayıs seçimlerinden de coşkunuzu sandığa yansıttınız. Maşallah Aksaray aslan gibi kükreyerek dost gönüllere huzur düşmanlara da korku verdi. Yanımızda yer aldığınız için Aksaray'a teşekkür ediyorum. Sizler yanımızda olduğumuz müddetçe bizde durmak duraksamak yok. Biz de milletimize sözümüzü hep yerine getirdik. Bundan sonra da yolumuza aynı şekilde devam edeceğiz.
GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ
Gece gündüz çalışıyoruz. Pek çok alanda önemli gelişmeler alıyoruz. Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de birçok sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Bölgemizdeki yaşanan gerilimlerin ülkemize etkilerini omuzluyoruz.
ENFLASYONUN DÜŞMESİYLE ELİMİZ RAHATLAYACAK
Tüm emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yaptık. Yılbaşında emeklilerimiz ve çalışanlarımızın maaşlarını yüzde 50 artırdık. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmesiyle elimiz biraz daha rahatlayacak. Çünkü yüksek enflasyonda dipsiz kuyu misali ne verirsek gidiyor.
ALANDA 35 BİN KİŞİ VAR
Şu an alanda 35 bin kişi var. Aksaray'a da bu yakışır. Zaten Aksaray bunun dışında kabul etmez.
TÜRKİYE'Yİ DAHA DA BÜYÜTECEĞİZ
Türkiye Yüzyılını inşa edeceğiz. Önümüzdeki dönem Türkiye'yi daha da büyüteceğiz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden bir ilahine getireceğiz. Önümüzdeki pazar günü bize vereceğiniz güçlü destekle diğer mücadelelerimizde de bize yardımcı olacaksınız.
BAŞARMAMIZ GEREKEN ÇOK MÜCADELE VAR
Bugün dünya ile yarış halindeyiz. Pek çok alanda bu yarışta ön saflara geçtik. Ancak henüz istediğimiz yerde değiliz. Başarmamız gereken çok mücadele var. Bir yanımızda Rusya-Ukrayna savaşı diğer yanımızda Gazze halkının yaşadığı vahşet giderek derinleşiyoruz. Son 10 yıldır maruz kaldığımız sayısız saldırı ile biz de bu felaket tablosunun içine çekilmek isteniyoruz.
PES EDEMEYİZ
Bir takım muhterislerin keyfi öyle istiyor diye şimdi pes edemeyiz. Daha çok üreteceğiz, daha çok ihracat yapacağız. Ordumuzu daha da güçlendireceğiz. İmanımızdan, inancından taviz vermeyeceğiz. Kazanımlarımızından taviz vermeyeceğiz. Hep ileri gideceğiz. Çünkü biz Türk milletiyiz.
SANDIĞA SIKI SIKIYA SAHİP ÇIKACAĞIZ
Önümüzdeki asrı kendi çağımız yapmakta kararlıyız. Milletimizin önüne çıktığımız her sınamada bu vizyone destek istedik. İnşallah bu sefer de öyle olacak. Bunun için oyumuzu kullanacağız, hem de sandığa sıkı sıkıya sahip çıkacağız.
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