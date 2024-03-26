Başkan Erdoğan’dan Aksaray’da enflasyon mesajı: Yılın ikinci yarısında düşecek

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ

Gece gündüz çalışıyoruz. Pek çok alanda önemli gelişmeler alıyoruz. Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de birçok sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Bölgemizdeki yaşanan gerilimlerin ülkemize etkilerini omuzluyoruz.

ENFLASYONUN DÜŞMESİYLE ELİMİZ RAHATLAYACAK

Tüm emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yaptık. Yılbaşında emeklilerimiz ve çalışanlarımızın maaşlarını yüzde 50 artırdık. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmesiyle elimiz biraz daha rahatlayacak. Çünkü yüksek enflasyonda dipsiz kuyu misali ne verirsek gidiyor.

ALANDA 35 BİN KİŞİ VAR

Şu an alanda 35 bin kişi var. Aksaray'a da bu yakışır. Zaten Aksaray bunun dışında kabul etmez.