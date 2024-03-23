İYİ Parti lideri Meral Akşener'den CHP'nin Yavaş'ına salvo: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Afyon'da Ankara'nın çilesi CHP'li Mansur Yavaş’ı yerden yere vurdu. İYİ Partili il ve ilçe başkanlarının istifa edip kendisi ile çalıştığını söyleyen Yavaş'a yönelik "Partimize operasyon yaptı" diyen Akşener "kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar'da fuar alanı ve pazar yerinde düzenlenen iftar programına katıldı.
Meral Akşener, İYİ Partili il ve ilçe başkanlarının istifa edip kendisi ile çalıştığını söyleyen başkentli vatandaşın adeta çilesi haline gelen CHP'li Mansur Yavaş'ı yerden yere vurdu.
"KURT KIŞI GEÇİRİR AMA YEDİĞİ AYAZI UNUTMAZ"
CHP'li Mansur Yavaş'ın katıldığı televizyon programında İYİ Partili il ve ilçe başkanlarının istifa edip kendisi ile çalıştığını söylemesi üzerine CHP'li Yavaş'a Afyon'dan seslenen Akşener "Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz" dedi.
İşte Akşener'in açıklamaları:
"Mansur Yavaş çıktı televizyonda dedi ki İl Başkanları İlçe Başkanları Belediye Meclis Üyeleri İYİ Parti'den istifa ettiler benimle çalışıyorlar dedi. Diğerleri anlamaz ama benim bu söyleyeceğimi Sayın Mansur Yavaş ve etrafındakiler anlayacaktır.
Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz. Allah şahittir vallahi billahi ben de unutmayacağım. İyilik yap kötülük bul. Böyle bir sistemden hayır çıkmaz. Onun için bunlar bizim için yeni tecrübeler insanlara güvenip onlar için fedakarlık yapıp karşılık olarak ahlaksızlık görüyorsak eğer oraya bir mim koyacaksınız."
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