İYİ Parti lideri Meral Akşener’den CHP’nin Yavaş’ına salvo: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz

Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz. Allah şahittir vallahi billahi ben de unutmayacağım. İyilik yap kötülük bul. Böyle bir sistemden hayır çıkmaz. Onun için bunlar bizim için yeni tecrübeler insanlara güvenip onlar için fedakarlık yapıp karşılık olarak ahlaksızlık görüyorsak eğer oraya bir mim koyacaksınız."

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