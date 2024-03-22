İYİ Parti lideri Meral Akşener'in altılı masa pişmanlığı: Arkadaşlar dümen içindeymiş
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinden eski ortaklarını eleştirilerde bulundu. Geçen yılki seçimde muhalefetin sistemi değiştirecek bir şekilde seçim kazanmayı amaçladığını belirten Akşener, "Biz Türkiye'yi kurtaracağımızı düşünürken arkadaşlar dümen içindeymiş. Şimdi buradan her önüne gelene iftira atan, racon kesmeye çalışan abilere sesleniyorum. Sizin kabadayılığınız İYİ Parti'ye geçmez." ifadelerini kullandı.
"ARKADAŞLAR DÜMEN İÇİNDEYMİŞ"
Mevcut sistemin kendilerini ittifak yapmaya mecbur bıraktığını kaydeden Akşener, 2019 yılındaki yerel seçimlerde muhalefetin dirilmesi için CHP'ye birlikte hareket etme yönünde teklif götürdüklerini ifade etti.
Akşener, geçen yılki seçimde muhalefetin sistemi değiştirecek bir şekilde seçim kazanmayı amaçladığını belirterek, şöyle konuştu:
"Biz Türkiye'yi kurtaracağımızı düşünürken arkadaşlar dümen içindeymiş. 2023 seçimlerinden evvel Eylül 2021'de Sayın Koray Aydın, Cihan Paçacı, Uğur Poyraz, ben ve Sayın Kılıçdaroğlu yanında arkadaşları karşılıklı oturduk, konuşma yaptık. Henüz altılı masa kurulmuş değil. Uzun bir sohbetti. Ben dedim ki 'Kemal Bey, değerli arkadaşlar, İstanbul ve Ankara belediye başkanlarının içinden birini aday edecekseniz biz varız ama diğerini geri çekin. Şayet ikisini de aday etmeyeceksiniz, ikisini de geri çekin. Çünkü seçmen taraftar hale geliyor. Bunu söyledim, kayıtlara geçti. Geri çekildi mi? Hayır. Aday edildi mi? Hayır."
"SİZİN KABADAYILIĞINIZ İYİ PARTİ'YE GEÇMEZ"
O toplantıda kendisinin de cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söylediğini aktaran Akşener, altılı masa kurulduktan sonra yüzde 60 ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçileceğinin ifade edildiğini kaydetti.
Akşener, o süreçte kendisinin kabahatli gösterildiğini dile getirerek, "Fakat şimdi kabahat benimse, seçimlerde yüzde 9,67 aldık biz, yüzde 60'tan 9,67'yi düşün bakalım kaç kalıyor? Yani yüzde 51 Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanması gerekiyordu. Şimdi buradan her önüne gelene iftira atan, racon kesmeye çalışan abilere sesleniyorum. Sizin kabadayılığınız İYİ Parti'ye geçmez." dedi.
Konuşmanın ardından Akşener, belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.
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