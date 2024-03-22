İYİ Parti lideri Meral Akşener’in altılı masa pişmanlığı: Arkadaşlar dümen içindeymiş

"ARKADAŞLAR DÜMEN İÇİNDEYMİŞ"

Mevcut sistemin kendilerini ittifak yapmaya mecbur bıraktığını kaydeden Akşener, 2019 yılındaki yerel seçimlerde muhalefetin dirilmesi için CHP'ye birlikte hareket etme yönünde teklif götürdüklerini ifade etti.

Akşener, geçen yılki seçimde muhalefetin sistemi değiştirecek bir şekilde seçim kazanmayı amaçladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz Türkiye'yi kurtaracağımızı düşünürken arkadaşlar dümen içindeymiş. 2023 seçimlerinden evvel Eylül 2021'de Sayın Koray Aydın, Cihan Paçacı, Uğur Poyraz, ben ve Sayın Kılıçdaroğlu yanında arkadaşları karşılıklı oturduk, konuşma yaptık. Henüz altılı masa kurulmuş değil. Uzun bir sohbetti. Ben dedim ki 'Kemal Bey, değerli arkadaşlar, İstanbul ve Ankara belediye başkanlarının içinden birini aday edecekseniz biz varız ama diğerini geri çekin. Şayet ikisini de aday etmeyeceksiniz, ikisini de geri çekin. Çünkü seçmen taraftar hale geliyor. Bunu söyledim, kayıtlara geçti. Geri çekildi mi? Hayır. Aday edildi mi? Hayır."