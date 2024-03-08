Kirli ittifak bir kez daha günyüzünde! DEM’li Gülistan Kılıç’tan itiraf: CHP ile ilişkisi olan partiyiz | A Haber’de bombardıman: Mızrak çuvala sığmıyor

Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan

Mızrak o kadar çuvala sığmıyor ki, en son İBB'nin fonladığı kanallardan birine çıkan Ekrem İmamoğlu, bir ağıttan bahsetti ve dinlerken çok etkilendiğini söyledi. Söyleyen kişi terör suçundan yargılanmış. Sözlere bakıyorsunuz 'PKK'dan kahraman olarak ve Türkiye'den işgalci olarak bahsediyor' yani bir PKK marşı dinlerken etkilenmiş. DEM Partisi ile bu kadar iç içe olup bunu belirtmiş olması… Görmek isteyen için her şey çok açık. Birileri üç maymunu oynamak istiyorsa buna da diyecek bir şey yok.