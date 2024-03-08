Kirli ittifak bir kez daha günyüzünde! DEM'li Gülistan Kılıç'tan itiraf: CHP ile ilişkisi olan partiyiz | A Haber'de bombardıman: Mızrak çuvala sığmıyor
CHP - DEM - Kandil hattında süregelen pazarlıkta düğümün ucu çözülüyor. DEM'in yol arkadaş olan Özgür Özel'in kirli ortaklığı bir kez daha gözler önüne serildi. Terör uzantısı DEM Parti’nin Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç, CHP fondaşı KRT’de ‘Kandil ittifakı’nı itiraf etti. Kılıç, “Bunu gizleyecek ya da sakınacak bir durum bizim açımızdan. CHP için varsa onu bilemem” dedi. Her fırsatta kirli ittifakın üstünü örtmeye çalışan CHP'yi, uzman gazeteciler A Haber'de adeta bombaladı.
Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP ile DEM Parti arasındaki ittifak giderek güçlenirken özellikle İstanbul için yoğun bir çaba sarf ediliyor.
CHP FONDAŞI KRT'DE İTİRAF ETTİ
Terör uzantısı DEM Parti'nin Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç, CHP fondaşı KRT'de kirli birlikteliği bir kez daha itiraf etti.
"CHP İLE İLİŞKİSİ OLAN PARTİYİZ"
Kılıç, "Herkes kendi durduğu yeri kendi partisini ifade eder. Ama şunu söyleyelim biz kurumsal olarak CHP ile ilişkisi olan bir partiyiz. Bugün değil geçmiş dönemde görüştük şimdi de görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.
"BUNU GİZLEYECEK BİR DURUM YOK"
Sözlerinin devamında Kılıç, "İttifak yaptığımız, kent uzlaşısı yaptığımız yerlerde tabi ki sürecin bir parçası, sürecin paydaşı da CHP'dir. Bunu gizleyecek ya da sakınacak bir durum bizim açımızdan. CHP için varsa onu bilemem" dedi.
CHP ile DEM arasındaki kirli 'Kandil İttifakı' A Haber'de değerlendirildi.
Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi
Ayşegül Doğan, Gülistan Kılıç, Özür Özel zaten ittifakı itiraf ediyor. Bir Saraçhane medyası var bunu örtmek için olağanüstü bir çaba içerisindeler. İnsanların aklı ile alay ediyorlar. Çıkın dürüstçe şurada ve şurada biz PKK'nın siyasi kolu ile ittifak yaptık deyin.
Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan
Mızrak o kadar çuvala sığmıyor ki, en son İBB'nin fonladığı kanallardan birine çıkan Ekrem İmamoğlu, bir ağıttan bahsetti ve dinlerken çok etkilendiğini söyledi. Söyleyen kişi terör suçundan yargılanmış. Sözlere bakıyorsunuz 'PKK'dan kahraman olarak ve Türkiye'den işgalci olarak bahsediyor' yani bir PKK marşı dinlerken etkilenmiş. DEM Partisi ile bu kadar iç içe olup bunu belirtmiş olması… Görmek isteyen için her şey çok açık. Birileri üç maymunu oynamak istiyorsa buna da diyecek bir şey yok.
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