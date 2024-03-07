PKK CHP için oy dileniyor! Teröristbaşı Mihraç Ural’dan çağrı: CHP ve DEM ortaklığı desteklenmeli

'FAŞİST' DEDİKLERİ LÜTFÜ SAVAŞ'A BİLE DESTEK İSTEDİLER



CHP - DEM ittifakı öyle bir boyut kazandı ki terör elebaşıları 'faşist' dedikleri CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın bile desteklenmesi için çağrıda bulundu.



THKP-C terör örgütü elebaşı Mihraç Ural, "Hatay'da ne türden pislikler yaptığının farkındayız" dediği Lütfü Savaş'a açık açık destek istedi ve "Buna rağmen DEM+CHP'nin varsa ortak anlayışla oluşturduğu adaylara Erdoğan siyaseti ve siyasal konumunu yerle bir etmek için destek verilebileceğini belirtiriz" dedi.



Ural şu ifadeleri kullandı;



Hatay adayı olan Lütfi Savaş, bir Türk milliyetçisi olarak siyaset sahnesine girmiştir ve şimdi de bunu CHP saflarında temsil etmektedir. Lütfi Savaş "Bunlar Esad yönetiminin saflarında savaşan Mukaveme Suriyyi komutanı Mihrac Ural'ın adamlarıdır" diyerek adımı da kirli siyasetine bulamaya çalışmıştır. Buradan baktığımızda bu ülkücü aşağılık kişinin yıllarca Hatay'da ne türden pislikler yaptığının farkındayız. Buna rağmen DEM+CHP'nin varsa ortak anlayışla oluşturduğu adaylara Erdoğan siyaseti ve siyasal konumunu yerle bir etmek için destek verilebileceğini belirtiriz