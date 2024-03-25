Ekrem İmamoğlu’nun villa usulsüzlüğü! İstanbul ve Bodrum hattında ne oluyor?
Terörün siyasi uzantı DEM Parti ile kirli ittifak içerisinde bulunan ve günlerdir gündemden düşmeyen 'para kuleleri' skandalının odağı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir skandalı daha ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun Emirgan'da yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde 3 villası olduğu ve villaların mal beyanında gösterilmediği belgelerle ortaya çıktı. Bodrum’da ise tapuda şerh olan villa ile ilgili de sıkıntılar olduğu konuşuluyor. Gelişmeleri A Haber’de uzman isimler değerlendirdi.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden beri İstanbul halkına zulüm oldu. Geçtiğimiz günlerde CHP'li Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun mal varlığını açıklamıştı. Açıklanan mal beyanında Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun banka hesaplarında 8 milyon 728 bin 645 lira, 395 bin 737 dolar ve 52.01 gram altının bulunduğu, çiftin ayrıca 802 bin 584 lira değerinde altın ve mücevherata sahip olduğu belirtilmişti.
SAKLI VİLLALAR
Ancak CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer, Emirgan'da yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde 3 villası olduğu ve villaların mal beyanında gösterilmediği ortaya çıktı. Büyük tepkilere neden olan skandal akıllara İmamoğlu'nun bu usulsüzlüğü nasıl yaptığı ve milyarlık villaları nasıl gizlediği sorusunu da beraberinde getirdi. Bodrum'da ise tapuda şerh olan villa ile ilgili de sıkıntılar olduğu konuşuluyor. Gelişmeleri A Haber'de uzman isimler değerlendirdi.
KAÇAK 1,6 MİLYAR TL'LİK VİLLALAR
Zafer Şahin: Siyasette bir mal varlığı tartışması gidiyor. Turgur Altınok'un mal varlığını açıkladığı ve belediye başkanlığı döneminden önce edindiği ve aileden kalma bir mal varlığı var. Aynı dönemde Ekrem İmamoğlu da mal varlığı açıkladı ve o da çok hatırı sayılır ve milyar dolarlık bir mal varlığı söz konusu. Dün ortaya çıktı ki mal beyanında olmayan Emirgan'da dünyanın en nadide yerlerinden birinde tanesi 50 milyon dolar olan 3 tane villası varmış. Bunlar 1,6 milyar ediyor. Turgut Altınok'un Bala'da bulunan tarlası gündem oluyor ama bu 3 villa gündem olmuyor.
CANLI YAYINDA VİLLALARI İTİRAF ETTİ
Dünden beri Edremit, Çanakkale, Güre bölgelerinde Ekrem İmamoğlu ailesinin edindiği sahip olduğu mal varlıkları açıklanıyor. Bu da belgeler açıklanıyor. Villa meselesi Ekrem İmamoğlu'na yakın çalışan bir sosyal medya hesabı ortaya çıkardı. Doğru olduğu bu akşam Ekrem İmamoğlu tarafından bir canlı yayında itiraf edildi. Ekrem İmamoğlu villaların kendi şirketinin üzerinde olduğunu söylemek zorunda kaldı.
BU MAL VARLIĞINA NE DENİR?
Ekrem İmamoğlu geçmişte köftecilik yaptığını söyleyen 2009 yılına kadar Beylikdüzü'nde inşaat işleri yapan bir isim. Şu anda 2024 yılındayız. 2009 yılında CHP'ye geliyorsunuz ilçe başkanı sonra belediye başkanı oluyorsunuz. Ve bugüne gelindiğinde açıklanan mal varlığının dışında dünyanın en nadide yerinde 3 tane villa ortaya çıkıyor. Daha bunların Kaz Dağları, Çanakkale ve Edremit tarafı yok. Biz gazeteci Murat Kurum'un taksitle aldığı ev için medeni ülkelerde buna skandal dendiğini söyledi. Ben de şimdi merak ediyorum acaba medeni ülkelerde bir belediye başkanının şu mal varlığına sahip olmasına ne denir? Böyle kendini siper eden gazeteciler olduğu sürece bunlar her şeyi izah eder.
BODRUM VİLLADA ŞERHLİ İŞLER
Değer 680 bin TL olan Bodrum'da bir yer var. Ev olarak geçiyor. 680 bin TL'ye Bodrum Ortakent Yahşi bölgesinde villa alıyor. Orada çöp kovası alamazsınız. Burası Ekrem İmamoğlu'nun eşi üzerine yapılmış. Burası en iyimser tahminle 3 milyon dolar. Bugün bir emlakçı ile görüştüm orada en ucuz villanın parası bu. 680 bin TL'ye burayı alıyor. Burası aslında turizm amaçlı kullanılacak diye yapılmış ancak içine konut yapılmış. Tapuda şerh var. Buranın ruhsatı turizm diye alınmış ama içinde konut var. Burada bakanlığın raporu var. Tapuda şerh var. Ekrem İmamoğlu bunu bile bile satın alıyor ve değeri 680 bin TL Bu kadar villa bu kadar arsa nasıl oluyor?
ÇOK AYIPLI DURUM
Gaffar Yakınca: Burada villalar meselesinde bir hülle var. Çok ayıplı bir durum var ortada. Kendinize ait olan bir şirkete mal mülk ediniyorsunuz. İş adamları bu tarz işler yapıyor. Mal beyanını açıklanmasını beklediler ve kısa sürede devir işini yaptılar.
HÜLLE YAPTILAR
Murat Özer: Burada asıl kötü olan şirket kağıt üzerinde kendisine ait olmayan bir şirket ama para sayma makinesi olan İmamoğlu Şirket Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Ekrem İmamoğlu mal beyanında bulunduğu gün o şirket bütün mal varlığını İmamoğlu şirkete devrediyor. Mal beyanından hemen sonra bu işlem yapılıyor. Hemen burada kağıt üzerindeki şirket malları İmamoğlu şirkete devrediyor. Bunların da görünmeyeceğini zannediyorlar.
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