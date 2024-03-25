Ekrem İmamoğlu’nun villa usulsüzlüğü! İstanbul ve Bodrum hattında ne oluyor?

BODRUM VİLLADA ŞERHLİ İŞLER

Değer 680 bin TL olan Bodrum'da bir yer var. Ev olarak geçiyor. 680 bin TL'ye Bodrum Ortakent Yahşi bölgesinde villa alıyor. Orada çöp kovası alamazsınız. Burası Ekrem İmamoğlu'nun eşi üzerine yapılmış. Burası en iyimser tahminle 3 milyon dolar. Bugün bir emlakçı ile görüştüm orada en ucuz villanın parası bu. 680 bin TL'ye burayı alıyor. Burası aslında turizm amaçlı kullanılacak diye yapılmış ancak içine konut yapılmış. Tapuda şerh var. Buranın ruhsatı turizm diye alınmış ama içinde konut var. Burada bakanlığın raporu var. Tapuda şerh var. Ekrem İmamoğlu bunu bile bile satın alıyor ve değeri 680 bin TL Bu kadar villa bu kadar arsa nasıl oluyor?