CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz işleri elinde patladı! İtiraf etti: İmamoğlu İnşaat’ın üzerine... | 1,5 milyar TL değerindeki 3 villasını mal beyanında göstermemişti

ŞİRKET KURULDUKTAN 1 HAFTA SONRA SATIN ALDI

Villaların üzerinde görüldüğü Güllüce Tarımcılık A.Ş'nin sahibi İmamoğlu İnşaat. İmamoğlu İnşaat'ın sahibi ise Ekrem İmamoğlu. Güllüce Tarımcılık A.Ş, 2021 yılında, kamuoyunda İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Akvaryum AVM'nin sahibi Ali Nuhoğlu tarafından kuruldu. Şirket kurulduktan 1 hafta sonra ise villaları satın aldı.



Ali Nuhoğlu, 2024 yerel seçimlerine 23 gün kala Ekrem İmamoğlu'nun medyaya servis edilen mal beyanını açıkladığı 7 Mart 2024 tarihinde şirketi üzerindeki taşınmazlar ve villalarla birlikte tamamen İmamoğlu İnşaat'a devretti. Böylece villaların mal beyanına girmesinin de önüne geçildi.

İMAMOĞLU'NDA CANLI İTİRAF: VİLLALAR İMAMOĞLU İNŞAAT ÜZERİNE



CHP'li Ekrem İmamoğlu ise mal beyanında yer almayan 1,5 Milyar TL değerindeki 3 villanın İmamoğlu İnşaat'a ait olduğunu kabul etti.



CHP fondaşı Sözcü TV'ye konuşan İmamoğlu, "Oradaki mülkümüz de İmamoğlu İnşaat'ın üzerindedir" dedi.