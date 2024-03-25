CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz işleri elinde patladı! İtiraf etti: İmamoğlu İnşaat'ın üzerine... | 1,5 milyar TL değerindeki 3 villasını mal beyanında göstermemişti
Günlerdir gündemden düşmeyen 'para kuleleri' skandalının odağı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yeni skandalları patlak veriyor. İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan'da yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde 3 villası olduğu ve villaların mal beyanında gösterilmediği belgelerle ortaya çıkmıştı. CHP fondaşı Sözcü TV'de konu hakkında açıklamada bulunan İmamoğlu, mal beyanında mülk kaçırma oyununu kabul ederek, "Oradaki mülkümüz de İmamoğlu İnşaat'ın üzerinedir" ifadelerini kullandı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden beri İstanbul halkına zulüm oldu.
CHP'DE SON DÜZLÜK!
İstanbullu artık 31 Mart 2024'te yapılacak 'yerel seçimler'i beklemeye başladı. Araştırma şirketleri ve vatandaşın bitmek bilmeyen 'hizmet' yarası, CHP'nin artık büyükşehir için son dönemine geldiğini gösteriyor.
MAL BEYANINDA KAÇAK GÖÇEK İŞLER!
Geçtiğimiz günlerde CHP'li Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun mal varlığını açıklamıştı.
Açıklanan mal beyanında Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun banka hesaplarında 8 milyon 728 bin 645 lira, 395 bin 737 dolar ve 52.01 gram altının bulunduğu, çiftin ayrıca 802 bin 584 lira değerinde altın ve mücevherata sahip olduğu belirtilmişti.
TEPKİLERİN ODAĞI OLDU
Büyük tepkilere neden olan skandal akıllara İmamoğlu'nun bu usulsüzlüğü nasıl yaptığı ve milyarlık villaları nasıl gizlediği sorusunu da beraberinde getirdi.
GİZLİ SAKLI MİLYARLIK VİLLALAR!
Boğazın en kıymetli bölgelerinden Emirgan'da yer alan villalar, Ekrem İmamoğlu'nun şirketi olan İmamoğlu İnşaat'ın sahibi olduğu paravan şirket Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş adına alınmış.
Ekrem İmamoğlu'nun "her şeyim şeffaf" diyerek açıkladığı mal bildirim beyanında yer almayan villaların kamuoyundan gizlenmesi için izlenen yol ise villaları tüzel kişilik üzerine göstermek oldu. Faaliyet alanı gıda ve tarım olan Güllüce Tarımcılık A.Ş paravan olarak kullanıldı, villalar şirket üzerine alındı.
ŞİRKET KURULDUKTAN 1 HAFTA SONRA SATIN ALDI
Villaların üzerinde görüldüğü Güllüce Tarımcılık A.Ş'nin sahibi İmamoğlu İnşaat. İmamoğlu İnşaat'ın sahibi ise Ekrem İmamoğlu. Güllüce Tarımcılık A.Ş, 2021 yılında, kamuoyunda İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Akvaryum AVM'nin sahibi Ali Nuhoğlu tarafından kuruldu. Şirket kurulduktan 1 hafta sonra ise villaları satın aldı.
Ali Nuhoğlu, 2024 yerel seçimlerine 23 gün kala Ekrem İmamoğlu'nun medyaya servis edilen mal beyanını açıkladığı 7 Mart 2024 tarihinde şirketi üzerindeki taşınmazlar ve villalarla birlikte tamamen İmamoğlu İnşaat'a devretti. Böylece villaların mal beyanına girmesinin de önüne geçildi.
İMAMOĞLU'NDA CANLI İTİRAF: VİLLALAR İMAMOĞLU İNŞAAT ÜZERİNE
CHP'li Ekrem İmamoğlu ise mal beyanında yer almayan 1,5 Milyar TL değerindeki 3 villanın İmamoğlu İnşaat'a ait olduğunu kabul etti.
CHP fondaşı Sözcü TV'ye konuşan İmamoğlu, "Oradaki mülkümüz de İmamoğlu İnşaat'ın üzerindedir" dedi.
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