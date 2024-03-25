CHP'li Belediye Başkanı Akgün'den Türk milletine hadsiz sözler: "İyisini yapamayız" | Vatandaşlardan tepkiler çığ gibi: Kendini ifade etmiş
31 Mart Yerel Seçimleri'ne sadece sayılı günler kala "kaybedeceğiz" korkusuyla terörün partisi DEM ile kirli iş birliği yapan CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Türk milletine ve milletimizin manevi değerlerine dil uzatan CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, katıldığı programda büyük bir skandala imza attı. Türk milleti hakkında hadsiz sözler kullanan Akgün "250 bin yıl sonra dahi Türkiye Avrupa medeniyetini ve demokrasisini yakalayamaz. Çünkü biz çalışarak kazanma, Mercedes yapma en iyisini yapma noktasında genetik olarak böyle bir yapıya sahip değiliz yapamayız." dedi. Öte yandan Akgün'ün bu hadsiz sözleri sosyal medyada büyük tepki gördü. Bir sosyal medya kullanıcısı, CHP'li Akgün'e "Bu aşağılık zat Türk milletini değil kendini ifade etmiş." ifadeleri ile tepki gösterdi. Öte yandan Hatırlanacağı üzere CHP, TOGG'un üretim ve banttan inme aşamasında kurumsal ve sistematik bir biçimde yerli otomobili hedef almış, "Yapamazlar, yapsalar da satamazlar" şeklinde propagandalar yürütmüştü. Gelinen bu noktada TOGG'un yükselişi günden güne katlanarak büyüyor.
Türkiye yerel seçimlere adım adım giderken adaylar ise seçim çalışmalarına hız verdi.
"Kaybedeceğiz" korkusuyla terörün partisi DEM ile kirli iş birliği yapan CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor.
Son olarak CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Adayı Hasan Akgün, büyük bir skandala imza atarak açık açık Türk milletini aşağıladı.
"GENETİK OLARAK TÜRKİYE MEDENİYETİ YAKALAYAMAYIZ!"
Hasan Akgün, katıldığı bir toplantıda " 250 bin yıl sonra dahi Türkiye Avrupa medeniyetini ve demokrasisini yakalayamaz. Çünkü biz çalışarak kazanma, Mercedes yapma en iyisini yapma noktasında genetik olarak böyle bir yapıya sahip değiliz yapamayız." dedi.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ...
Akgün'ün bu hadsiz sözleri sosyal medyada büyük tepki gördü.
"TÜRK MİLLETİNİ DEĞİL KENDİNİ İFADE ETMİŞ"
Bir sosyal medya kullancısı, "CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün: "Konuşmaya bile gerek yok. 250 bin sene sonra dahi Türkiye, Avrupa medeniyetini ve demokrasisini yakalayamaz. Genetik olarak biz buna müsait değiliz." Bu aşağılık kompleksli zat Türk milletini değil kendini ifade etmiş." dedi.
"CHP ZİHNİYETİNİ ÇOK GÜZEL ANLATMIŞ"
Bir vatandaş ise "CHP Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün bir yandan Türk milleti hakkında küstah sözler söylerken diğer yandan farkında olmadan CHP zihniyetini çok güzel anlatmış. Evet CHP zihniyeti aynen bu utanmaz, aşağılık zatın anlattığı gibidir. 2500 sene geçse de adam olmazlar" ifadeleri ile tepki gösterdi.
"BU SÖYLEMLERİNİZ TÜRK MİLLETİNİ AŞAĞILAMIŞ OLMUYOR MU?"
Akgün'ün skandal ifadelerine sessiz kalamayan bir vatandaşın "Başkanım bu söylemleriniz Türk milletini aşağılamış olmuyor mu?" sorusuna "Aşağılıyor tabi, bana örnek vereceksin ve diyeceksin ki 1923 yılında savaştan çıkan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mercedes üretti, BMW üretti, tren yaptı, uçak yaptı. Fakat 1953 yılında savaştan çıkan Kore'de kişi başına düşen gelir 40 bin dolar, 12-14 aracı var. ABD'den en uç nokta olan Avustralya'ya kadar Kore arabalarına biniyorlar. Çünkü teknolojisi yüksek ve ucuz." ifadeleriyle yanıt verdi.
Atılan güçlü adımlarla dünyada adından söz ettiren Türk Savunma Sanayii, son 21 yılda adeta şaha kalktı.Türk savunma sanayisi, birçok alanda ortaya koyduğu hedeflerle Türkiye'nin bu alanda "dünya devleriyle" anılmasını amaçlıyor. Türkiye yerli ve milli projeler konusunda yeni adımlar atsa da CHP yandaşları projelere yönelik hazımsızlığı sürüyor. Hatırlanacağı üzere CHP, TOGG'un üretim ve banttan inme aşamasında kurumsal ve sistematik bir biçimde yerli otomobili hedef almış, "Yapamazlar, yapsalar da satamazlar" şeklinde propagandalar yürütmüştü. Gelinen bu noktada TOGG'un yükselişi günden güne katlanarak büyüyor.
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