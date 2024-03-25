CHP'li Belediye Başkanı Akgün'den Türk milletine hadsiz sözler: "İyisini yapamayız" | Vatandaşlardan tepkiler çığ gibi: Kendini ifade etmiş

"CHP ZİHNİYETİNİ ÇOK GÜZEL ANLATMIŞ"

Bir vatandaş ise "CHP Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün bir yandan Türk milleti hakkında küstah sözler söylerken diğer yandan farkında olmadan CHP zihniyetini çok güzel anlatmış. Evet CHP zihniyeti aynen bu utanmaz, aşağılık zatın anlattığı gibidir. 2500 sene geçse de adam olmazlar" ifadeleri ile tepki gösterdi.

"BU SÖYLEMLERİNİZ TÜRK MİLLETİNİ AŞAĞILAMIŞ OLMUYOR MU?"

Akgün'ün skandal ifadelerine sessiz kalamayan bir vatandaşın "Başkanım bu söylemleriniz Türk milletini aşağılamış olmuyor mu?" sorusuna "Aşağılıyor tabi, bana örnek vereceksin ve diyeceksin ki 1923 yılında savaştan çıkan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mercedes üretti, BMW üretti, tren yaptı, uçak yaptı. Fakat 1953 yılında savaştan çıkan Kore'de kişi başına düşen gelir 40 bin dolar, 12-14 aracı var. ABD'den en uç nokta olan Avustralya'ya kadar Kore arabalarına biniyorlar. Çünkü teknolojisi yüksek ve ucuz." ifadeleriyle yanıt verdi.