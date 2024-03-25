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Bakan Ali Yerlikaya'dan 'Türkiye'nin Huzuru' paylaşımı: Gereği yapıldı!

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Giriş Tarihi: 25.03.2024 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
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Bakan Ali Yerlikaya’dan ’Türkiye’nin Huzuru’ paylaşımı: Gereği yapıldı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da polis memuruna mukavemette bulunan sürücünün tutuklandığını, olaya karıştığı tespit edilen 3 kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.

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