CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan yeni usulsüzlük! 1,5 milyar TL değerinde 3 villasını mal beyanında göstermediği ortaya çıktı

2019 yılında açıkladığı mal beyanında şirketlerine yer veren Ekrem İmamoğlu, 2024 yılında açıkladığı mal beyanında ise halen sahibi olduğu şirketlere ve üzerinde milyarlarca liralık villaların olduğu Güllüce Tarım A.Ş'ye yer vermedi. 2024 yılındaki mal beyanında hem ana şirket, hem ana şirketin altında kurulan paravan şirket ve içinde yer alan milyarlarca TL'lik varlıklar yer almadı.



İzlenen yöntemle yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde olan 3 villa, tüzel kişilik olan şirketler üzerine kaydettirilerek kamuoyundan gizlenmiş oldu.

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