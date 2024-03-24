CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan yeni usulsüzlük! 1,5 milyar TL değerinde 3 villasını mal beyanında göstermediği ortaya çıktı
Terörün siyasi ayağı DEM Parti ile kirli ittifak içerisinde bulunan ve günlerdir gündemden düşmeyen 'para kuleleri' skandalının odağı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir skandalı daha patlak verdi. İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan'da yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde 3 villası olduğu ve villaların mal beyanında gösterilmediği belgelerle ortaya çıktı. İşte detaylar...
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MAL BEYANINDA DÜMENSEL İŞLER!
Geçtiğimiz günlerde CHP'li Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun mal varlığını açıklamıştı.
Açıklanan mal beyanında Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun banka hesaplarında 8 milyon 728 bin 645 lira, 395 bin 737 dolar ve 52.01 gram altının bulunduğu, çiftin ayrıca 802 bin 584 lira değerinde altın ve mücevherata sahip olduğu belirtilmişti.
MAL BEYANINDA VİLLALAR GÖSTERİLMEDİ
Ancak CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer, Emirgan'da yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde 3 villası olduğu ve villaların mal beyanında gösterilmediği ortaya çıktı.
TEPKİLERİN ODAĞI OLDU
Büyük tepkilere neden olan skandal akıllara İmamoğlu'nun bu usulsüzlüğü nasıl yaptığı ve milyarlık villaları nasıl gizlediği sorusunu da beraberinde getirdi.
GİZLİ SAKLI MİLYARLIK VİLLALAR!
Boğazın en kıymetli bölgelerinden Emirgan'da yer alan villalar, Ekrem İmamoğlu'nun şirketi olan İmamoğlu İnşaat'ın sahibi olduğu paravan şirket Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş adına alınmış.
Ekrem İmamoğlu'nun "her şeyim şeffaf" diyerek açıkladığı mal bildirim beyanında yer almayan villaların kamuoyundan gizlenmesi için izlenen yol ise villaları tüzel kişilik üzerine göstermek oldu. Faaliyet alanı gıda ve tarım olan Güllüce Tarımcılık A.Ş paravan olarak kullanıldı, villalar şirket üzerine alındı.
ŞİRKET KURULDUKTAN 1 HAFTA SONRA SATIN ALDI
Villaların üzerinde görüldüğü Güllüce Tarımcılık A.Ş'nin sahibi İmamoğlu İnşaat. İmamoğlu İnşaat'ın sahibi ise Ekrem İmamoğlu. Güllüce Tarımcılık A.Ş, 2021 yılında, kamuoyunda İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Akvaryum AVM'nin sahibi Ali Nuhoğlu tarafından kuruldu. Şirket kurulduktan 1 hafta sonra ise villaları satın aldı.
Ali Nuhoğlu, 2024 yerel seçimlerine 23 gün kala Ekrem İmamoğlu'nun medyaya servis edilen mal beyanını açıkladığı 7 Mart 2024 tarihinde şirketi üzerindeki taşınmazlar ve villalarla birlikte tamamen İmamoğlu İnşaat'a devretti. Böylece villaların mal beyanına girmesinin de önüne geçildi.
TUNCAY YILMAZ YİNE DEVREDE
Devrin ardından şirkette tek yetkili kayıt dışı para soruşturmasında sorgulanan isim olan İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz oldu. Yılmaz, aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun teyzesinin oğlu.
Üzerinde milyarlık villaların bulunduğu şirketin İmamoğlu İnşaat'a devri için Ali Nuhoğlu'na ne kadar ödeme yapıldığı da bilinmiyor.
2019 yılında açıkladığı mal beyanında şirketlerine yer veren Ekrem İmamoğlu, 2024 yılında açıkladığı mal beyanında ise halen sahibi olduğu şirketlere ve üzerinde milyarlarca liralık villaların olduğu Güllüce Tarım A.Ş'ye yer vermedi. 2024 yılındaki mal beyanında hem ana şirket, hem ana şirketin altında kurulan paravan şirket ve içinde yer alan milyarlarca TL'lik varlıklar yer almadı.
İzlenen yöntemle yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde olan 3 villa, tüzel kişilik olan şirketler üzerine kaydettirilerek kamuoyundan gizlenmiş oldu.
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