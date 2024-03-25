DEM İstanbul adayı Meral Danış Beştaş ortalıkta yok! İmamoğlu’ndan DEM’e Kürtçe şarkılı teminatı

KANDİL İMAMOĞLU'NA ALAN AÇTI

Hatırlanacağı üzere Başak Demirtaş'ın adaylığı Kandil'den gelen veto ile çekilerek Ekrem İmamoğlu'na alan açacak oy potansiyeli daha düşük Meral Danış Beştaş İstanbul'da aday gösterildi. Terör elebaşlarından Helin Ümit ise PKK'nın İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek, "PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek." dedi.