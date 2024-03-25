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DEM İstanbul adayı Meral Danış Beştaş ortalıkta yok! İmamoğlu'ndan DEM'e Kürtçe şarkılı teminatı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.03.2024 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
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DEM İstanbul adayı Meral Danış Beştaş ortalıkta yok! İmamoğlu’ndan DEM’e Kürtçe şarkılı teminatı

Kent uzlaşı adı altında PKK’nın siyasi uzantısı DEM ile el sıkışan CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da ortaklarına yaranmak için her yola başvuruyor. Son olarak Kürtçe seçim şarkısı yaptıran İmamoğlu, DEM'e "İstanbul ekmeğiniz hem de nimetiniz" şeklinde teminat verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve DEM'in İstanbul özelinde yürüttüğü kirli ittifak bölücü sonuçlar doğurmaya gebe. 'Kürdistan' hayalleri kurup "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" beyanatları veren eski HDP'li Ahmet Özer'e peşkeş çeken, İstanbul'daki diğer ilçelerde de CHP listelerinde DEM'lilerin yer verilmesine ön ayak olan Ekrem İmamoğlu, DEM'e yaranmak için her tuşa basıyor.

DEM'E KÜRTÇE TÜRKÜLÜ TEMİNAT VERDİ: İSTANBUL NİMET NİMET

İmamoğlu son olarak Kürtçe seçim şarkısı yaptırdı. "Ekremo lo Ekremo" ifadelerinin yer aldığı şarkı sözlerinde DEM'e "İstanbul ekmeğiniz hem de nimetiniz" şeklinde teminat da verildi.

Hatırlanacağı üzere Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yine DEM tabanını etkilemek için "Hal hatır soracak kadar Kürtçe öğrenmeyi sorumluluk kabul ediyorum" çıkışında bulunmuştu.

DEM'DEN İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE APO MİTİNGİ: "KURDİSTANBUL"

PKK'nın siyasi ayağı olan parti hem Esenyurt'ta hem de Yenikapı'da 'APO' mitingi yaptı. Miting alanına eli kanlı Abdullah Öcalan'ın posterlerini asan DEM'liler "İmralı kapatılsın APO çıksın" sloganları atıldı. HDP/DEM Partili Ferhat Encü, "İstanbul, bence artık 'Kurdİstanbul' adını hak ediyor" diyerek büyük bir küstahlığa imza attı.

İMAMOĞLU'NUN MİTİNGLERİNDE DEM BAYRAKLARI

Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerinde açılan DEM Parti bayrakları ise ittifakın bir başka somut delili olarak kayıtlara geçti.

KANDİL İMAMOĞLU'NA ALAN AÇTI

Hatırlanacağı üzere Başak Demirtaş'ın adaylığı Kandil'den gelen veto ile çekilerek Ekrem İmamoğlu'na alan açacak oy potansiyeli daha düşük Meral Danış Beştaş İstanbul'da aday gösterildi. Terör elebaşlarından Helin Ümit ise PKK'nın İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek, "PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek." dedi.

BEŞTAŞ İSTANBUL HARİÇ HER YERDE

Tam da bu noktada aday gösterilen Meral Danış Beştaş'ın İstanbul'da seçim çalışması yürütmeyip adeta İmamoğlu'na alan açması dikkatlerden kaçmadı. Günlerdir ortalıkta gözükmeyen Beştaş, Siirt'te ortaya çıktı. Göstermelik seçim çalışması yaptı.

'DEM'Lİ İTİRAF: İMAMOĞLU'NA OY VERECEĞİZ KÜRTLER İSTANBUL'DA KAZANAMAZ

HDP/DEM'li Azad Barış ise "Kürtler Ekrem İmamoğlu'na oy verecek. Çünkü DEM İstanbul'da kazanamaz" itirafında bulundu. Barış, "DEM Parti seçmenlerinin yüzde 70'i İmamoğlu'nun kenti yönetmesini tercih ediyor" dedi. Böylelikle PKK'nın Başak Demirtaş'a el çektirip daha düşük profilli Meral Danış Beştaş'ı aday göstererek İmamoğlu'na alan açması bir kez daha gözler önüne serildi.

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