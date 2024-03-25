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SGK'dan ölüm aylığı açıklaması! Hak sahiplerine 5 bin lira promosyon yatırılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.03.2024
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SGK’dan ölüm aylığı açıklaması! Hak sahiplerine 5 bin lira promosyon yatırılacak

SGK: Ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine başvurmaları halinde kamu bankalarımızca 5 bin lira promosyon yatırılacak.

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