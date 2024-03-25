Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden açıklama: HIV ve HPV vakalarında artış yaşandığı iddiası tamamen asılsız ve uydurmadır
Karabük Üniversitesi, sosyal medya mecralarında kentte HIV (+) ve HPV (+) vakalarında artış yaşandığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada iddiaların tamamen asılsız ve uydurma olduğu adli suçlar kapsamında gerekli cezai ve idari yaptırım süreçlerinin başladığı belirtildi.
Karabük Üniversitesi (KBÜ), sosyal medya mecralarında kentte HIV (+) ve HPV (+) vakalarında artış yaşandığı iddialarına ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Karabük İl Sağlık Müdürlüğünün 23 Mart'taki kamuoyu duyurusunda belirtildiği üzere, iddia edildiği gibi Karabük'teki hastanelere HPV ve HIV şüphesiyle başvuran sayısında bir artış yaşanmadığı vurgulandı.
"RENCİDE EDİCİ DURUM KABUL EDİLEMEZ"
Asayiş açısından da Karabük'ün son derece güvenli şehir olduğu aktarılan açıklamada, "Öğrencilerimiz Karabük'te eğitim-öğretimlerine huzurlu şekilde devam etmektedir. Son günlerde ortaya atılan iddiaların gerçekle ilgisi olmayıp tamamen asılsız ve uydurmadır. Söz konusu paylaşımların içeriklerinin, üniversitemiz öğrencileri ve Karabüklü vatandaşlarımızı rencide edici duruma ulaşması kabul edilemez bir durumdur." ifadeleri kullanıldı.
"ÜNİVERSİTENİN BAŞARILARI DÜNYA ÇAPINDA"
KBÜ'nün kurulduğu günden bugüne akademik çalışmalar başta olmak üzere araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve uluslararası çalışmalarıyla dünyadaki üniversiteler arasında saygın konuma yükseldiği vurgulanan açıklamada, öğrencilerin de akademik gelişimleri ve girdikleri pek çok yarışmada elde ettikleri başarılarıyla Türkiye ve dünya çapında öne çıktığı belirtildi.
DÜNYA ÜNİVERSİTESİ MESAJI
KBÜ'nün Türkiye yükseköğretiminin uluslararasılaşma politikasına uygun şekilde hareket ederek uluslararası üniversite olma başarısı gösterdiğine değinilen açıklamada, "Bu kapsamda Amerika'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Türk devletlerine, Ortadoğu'dan Uzakdoğu'ya dünyanın her tarafından 104 ülkeden en başarılı öğrenciler seçilerek üniversitemizde okumaları sağlanmaktadır. Bu öğrencilerimiz Türkçe öğrenmekte, Türk kültürünü öğrenmekte, Türkiye'nin gönüllü elçileri olarak ülkelerine dönmektedir." ifadeleri kullanıldı.
ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI
Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da millete, devlete, insanlığa faydalı hizmetler üretmeye, ülkeyi bilimde öncü kılacak çalışmalar yapmaya kararlılıkla devam edileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Üniversitemiz, öğrencilerimiz, üniversite personelimiz ve huzur kenti Karabük ile ilgili yapılan paylaşımlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, bilgi ve belgeye dayanmayan iddialara itibar edilmemesi, ayrıca bu asılsız paylaşımları yapan failler hakkında 'halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' gibi adli suçlar kapsamında gerekli cezai ve idari yaptırım süreçleri başlatılmış olup bu süreçlerin takipçisi olacağımız hususu kamuoyunun takdirlerine saygıyla duyurulur."
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