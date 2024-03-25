Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden açıklama: HIV ve HPV vakalarında artış yaşandığı iddiası tamamen asılsız ve uydurmadır

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da millete, devlete, insanlığa faydalı hizmetler üretmeye, ülkeyi bilimde öncü kılacak çalışmalar yapmaya kararlılıkla devam edileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemiz, öğrencilerimiz, üniversite personelimiz ve huzur kenti Karabük ile ilgili yapılan paylaşımlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, bilgi ve belgeye dayanmayan iddialara itibar edilmemesi, ayrıca bu asılsız paylaşımları yapan failler hakkında 'halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' gibi adli suçlar kapsamında gerekli cezai ve idari yaptırım süreçleri başlatılmış olup bu süreçlerin takipçisi olacağımız hususu kamuoyunun takdirlerine saygıyla duyurulur."