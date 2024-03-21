CHP'deki parada kuleler skandalında Şişli detayı! Bir isim daha deşifre oldu! Onur Öksel için ifade zamanı...
CHP'de yaşanan parada kuleler skandalında bir isim daha deşifre olurken görüntülerde yer alan Onur Öksel’in olayların kamuoyuna yansımasının ardından apar topar izne çıktığı öğrenildi. Bu gelişme sonrası olaya ilişkin soruşturma derinleşirken, CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel de "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
CHP'de yaşanan paradan kule skandalı her geçen gün yeni bir boyut kazanırken, olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
ONUR ÖKSEL DE GÖRÜNTÜLERDE ORTAYA ÇIKTI
Para sayma görüntülerinde Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in de yer aldığı ortaya çıktı.
CHP'li Muammer Keskin'in, Şişli Belediye Başkanı olduktan sonra Onur Öksel'i belediyede önce özel kalem müdürü, daha sonra belediye başkan yardımcısı görevine getirdiği bildirildi.
GÖRÜNTÜLER İFŞALANINCA APAR TOPAR İZNE ÇIKTI
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in para sayma görüntülerinin kamuoyuna yansımasının ardından izne çıktığı öğrenildi.
İZNE ÇIKSA DA KAÇAMADI
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel "şüpheli" olarak ifadeye çağırıldı.
İŞTE SORUŞTURMANIN DETAYLARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alınmıştı.
ALİ RIZA BRAKA'YA TESLİM EDİLDİ
Keleş, "Parayı avukatlık ofisinde CHP İstanbul il binasını satan Ali Rıza Braka teslim aldı." şeklinde ifade vermişti. Soruşturma kapsamında, Braka ve İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da "şüpheli" olarak ifadesi alınmıştı.
İŞİ CANAN KAFTANCIOĞLU YÖNETİYORDU
Şüpheli Braka'nın savcılıkta, "CHP adına süreci o tarihte İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu. Kendisiyle 6 Kasım 2019'da Beyoğlu 3. Noterliği'nde satış sözleşmesi imzaladık." şeklindeki ifadesiyle isminden söz ettiği Kaftancıoğlu'nun "şüpheli" olarak ifadeye çağırıldığı öğrenilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son 10 Gün! Yerel Seçimlerde Anketler Tek Tek Ortaya Çıkardı! AK Parti Yüzde 50'yi Aştı! Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti oy oranları...
- Viral Olan IQ Testi: Görseldeki Karpuzları Sayabilir misin?
- 22-23-24 Mart ilanları az evvel geldi: TYP ile KPSS şartsız 8520 işçi alımı başladı! En az 17.002 TL maaş...
- Zeka Testi: Resimdeki 3 Farkı Bulabilir misin? 400 Kişiden Sadece 5'i Başardı!
- Bayram önü işçiye 34.000 TL ödeme hesabı yapıldı! 6 ay, 1.5-3-4-5-7-10 yıl çalışana şartlar belli oldu!
- Emeklilere çifte jest! 10.450 TL üstü aylığa %1.30'luk iyileştirme zammı geliyor! 21-31 Mart'ta SSK ve Bağ-Kur'luya 9.500 TL nakit desteği....
- 1999-2005-2008 sonrasına milim milim yaş tablosu! 7200-5400 günlük primle nihayete kavuştu! EYT'siz emeklilik hayali gerçek oluyor!
- Dikkatli Olun! Bu Burçlar Öfkelendiğinde Ateş Püskürtüyor
- Kişilik Testi: İlk Gördüğünüz Şey En Derin İhtiyacınızı Ortaya Çıkarıyor!
- Hamburgerin Asıl Sahibi Belli Oldu! Gururunuz kabaracak: Meğer Türkler...
- At Kılı Fırçasına Veda! Günde 1 Avuç Yeter! Selülitlerden Sonsuza Dek Kurtulun!
- Ödemeler Başladı, Kaçırmayın! Ailenizden Biri Başvursun Yeter! TCKN Son Hanesi 0, 2, 4, 6 Olanlar Dikkat!