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Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2024
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Hakkari’de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yüksek öğretim kurumları hariç okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

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