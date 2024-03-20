CHP'deki "para kuleleri" görüntülerinde yer alan bir isim daha ortaya çıktı! Görüntülerden sonra Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel izne çıktı

TEHDİT: 2 MİLYON VERMEZSEN YATIRIMLARIN DURUR

Öte yandan İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in "2 milyon vereceksin yoksa yatırımlarını durduruz" diyerek Metin Gül isimli bir müteahhidi tehdit ettiği ortaya çıktı. 'Beyan sahibi' sıfatıyla ifade veren Avukat Gökhan Taşkapan, ofise 3 saat boyunca para geldiğini ayrıca kapalı halde iki çantanın daha getirildiğini söyledi.



Taşkapan, Fatih Keleş'in paraları not aldığını ifade ederek İBB'den ofise 1 milyon lira geldiğini söyledi.