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CHP'deki kara para skandalında yeni görüntü patladı! Çantanın ağırlığından sürükleyerek götürdüler...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.03.2024 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
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CHP’deki kara para skandalında yeni görüntü patladı! Çantanın ağırlığından sürükleyerek götürdüler...

Seçimlere sayılı günler kala CHP'de yaşanan kirli para skandalı siyaset gündemine bomba gibi düşerken görüntülerde CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz ile İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş yer aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, deste deste paraları sayan isimlerin ifadelerini alındı. Soruşturma kapsamında paradan oluşan kulelerle ilgili yeni görüntüler ortaya çıkarken, söz konusu görüntülerde yeni getirilen bir çantanın ağırlığından taşınamadığı ve sürükleyerek götürüldüğü görüldü. İşte detaylar...

CHP'deki paradan kule skandalı boyut kazanarak büyürken kirli paranın kaynağının Ekrem İmamoğlu olduğu kanıtlandı.

İMAMOĞLU'NUN KASASI YARDIM PEŞİNDE

Parayı Turan Taşkın Özer'den aldığını itiraf eden Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş, paraları taşıma sürecinde kendisine İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yardım ettiğini söyledi.

PARADAN KULEDE 'EKREM' ELİ

Bilindiği üzere Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun has adamı ve CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu başkanı... Ortaya çıkan durum şaibeli paranın merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğu tescillenmiş oldu.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın satın alımında kullanıldığı iddia edilen paralara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde, yeni getirilen bir çantanın ağırlığından taşınamadığı ve sürükleyerek götürüldüğü görüldü.

İMAMOĞLU'NUN MÜDÜRÜ BAŞROLDE

Para dolu çantayı sürükleyen isim ise Ekrem İmamoğlu'nun şirketinin müdürü Tuncay Yılmaz.

KAFTANCIOĞLU DA DİNLENECEK

Başlatılan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul eski İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı satan Ali Rıza Braka ve avukatı Gökhan Taşkapan savcılığa ifade verdi. CHP Eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ise ifadesi alınacak.

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