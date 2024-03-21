CHP’deki kara para skandalında yeni görüntü patladı! Çantanın ağırlığından sürükleyerek götürdüler...

PARADAN KULEDE 'EKREM' ELİ



Bilindiği üzere Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun has adamı ve CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu başkanı... Ortaya çıkan durum şaibeli paranın merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğu tescillenmiş oldu.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın satın alımında kullanıldığı iddia edilen paralara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde, yeni getirilen bir çantanın ağırlığından taşınamadığı ve sürükleyerek götürüldüğü görüldü.