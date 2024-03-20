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Özgür Özel darbe çağrısı mı yaptı? Tepki çeken darbe açıklaması ne anlama geliyor?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.03.2024 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
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Özgür Özel darbe çağrısı mı yaptı? Tepki çeken darbe açıklaması ne anlama geliyor?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in “Gençlerin yapacağı darbeye teslim olurum” sözlerine AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel'in gençlerimizi 'darbe' gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle ile yan yana zikretmesi aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır" dedi. Peki Özgür Özel “Gençler darbe yaparsa yanında olurum” sözleri ile ne demek istedi? Siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına konuk olan siyaset bilimci Prof. Dr. Serhat Ulağlı değerlendirdi.

Gençlerle bir araya gelen CHP'nin emanetçi Genel Başkanı Özgür Özel skandal açıklamalara imza attı. Özgür Özel, "Gecenin 3'ünde telefon çalsın, darbe oluyor desinler ayağa kalkar fırlarım. Kim yaptığı ile ilgilenmem. Ama derlerse ki gençler yapıyor. Ama bütün partideki gençler. 40 yaşın üzerindeki bütün siyasiler tasfiye olacak. Ben o darbeye teslim olurum. Ben bu darbeye razıyım dedim. Gerçekten de razıyım." dedi. Bu sözler tepki çekti.

"AKIL TUTULMASI YAŞIYOR"

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik , Özgür Özel'in açıklamalarını ''Akıl tutulması'' olarak değerlendirdi. Ömer Çelik, "Gençler her zaman özgürlükle, demokrasiyle ve değişimle yan yana anılmalıdır. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ise katıldığı bir yayında "Gece telefon çalsın, 'darbe oluyor' desinler ama 'gençler yapıyor' dersinler; ben o darbeye teslim olurum" şeklinde siyasi akılla bağdaşmayan bir beyanda bulunmuştur. CHP Genel Başkanı Özel'in gençlerimizi 'darbe' gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle ile yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi, darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır" ifadelerini kullandı.

UZMAN İSİM A HABERDE

Peki Özgür Özel seçime günler kala neden darbe çağrışımı yaptı? Tepki çeken darbe açıklamasının arkasında ne var? CHP yine neyi hedefliyor? Perde arkasında hangi hesaplar yapılıyor? Siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına konuk olan siyaset bilimci Prof. Dr. Serhat Ulağlı değerlendirdi.

"DOĞRU BİR YAKLALIM DEĞİL"

Prof. Dr. Serhat Ulağlı: Bir siyasetçinin bazı ifadeleri kullanırken çok dikkatli olması gerekir. Siyaset denilen şey herhangi bir şeyi herhangi bir yede herhangi bir kitleye söylememe sanatıdır. Özgür Özel'in bu açıklaması siyasetin aslında temel polemiklerinin dışında bir çizgi oluşturmaya çalıştığını gösteriyor. Bu da çok doğru bir yaklaşım şekli değildir.

SÜBNİMİNAL MESAJ

Demokrasi farklılıklarla beraber yaşama kültürdür. Bu farklılıkların nasıl olacağı anayasa ve uluslararası terminolojide belirlenmiştir. Türkiye her 10 yılda bir darbe girişimleri ile adından söz ettirirken dünya bizi böyle konuşurken Türkiye'yi değiştirmeyi vaat eden partinin liderinin darbe açıklaması yapması gerçekten talihsizliktir. Bunların hepsi sübniminal mesajlardır. Bunlar 3 kategoride ele alınır Görsel olanlar daha çok sinema filmlerinde ve reklamlarda daha çok görsel olarak kullanılır. Bilinçaltına bir takım mesajlar vererek bireylerin eylemi gerçekleştirmesi beklenen mesajlardır.

EYLEMLERİ TETİKLEMEK İSTİYOR

İşitsel sübniminal mesajlar ise özellikle son dönemde bazı müzik türlerinde gençleri etkilemek amacıyla işitilmeyen bir sesi daha yüksek bir sesin altına verilerek mesajlar oluyor. Sözel sübniminal mesajlar ise Özgür Özel'in yaptığı gibi oluyor. Konuşması bu yönde bir çağrışımı meydana getiriyor. Direk olarak ifade edilmeyen ancak bireyin bilinçaltında yapılmasını sağlayacak argüman oluşturmaktır. Burada eylemleri tetiklemek istiyor.

ÖZÜR DİLEMELİ

Gençleri yaşadıkları süreç içerisinde bağımsız olmadıklarına yönelik mesajlar vererek bunu hissettirip böyle bir eyleme teşvik etme süreci var. 100 yıllık bir partinin Genel Başkanı olan Özgür Özel bu açıklamayı yapmış olması çok talihsiz bir durumdur. Gençlerden ve Türk milletinden özür dilemelidir."

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