Özgür Özel darbe çağrısı mı yaptı? Tepki çeken darbe açıklaması ne anlama geliyor?

"DOĞRU BİR YAKLALIM DEĞİL"

Prof. Dr. Serhat Ulağlı: Bir siyasetçinin bazı ifadeleri kullanırken çok dikkatli olması gerekir. Siyaset denilen şey herhangi bir şeyi herhangi bir yede herhangi bir kitleye söylememe sanatıdır. Özgür Özel'in bu açıklaması siyasetin aslında temel polemiklerinin dışında bir çizgi oluşturmaya çalıştığını gösteriyor. Bu da çok doğru bir yaklaşım şekli değildir.