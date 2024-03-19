Özgür Özel'den A Haber'e "montaj" iftirası! Yalanı CHP'nin sosyal medya paylaşımıyla çöktü: Erdoğan'a oy var!

A HABER'İ HEDEF ALDI

Düzenlediği mitingleri dolduramayan Özel, bugün de yerli ve milli medyaya iftira atarak yeni bir skandala imza attı. Yaşadığı şoku atlatamayan Özel, Artvin'de katıldığı mitingde montaj yapıldığı yalanıyla A Haber'i hedef aldı. Antalya'da kimsenin "Erdoğan'a oy var mı?" sorusuna "var" demediğini iddia eden Özel, "O yüzden oy vermeyeceksiniz elinizde gösterin A Haber görsün." diyerek yerli ve milli medyaya saldırdı.