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Özgür Özel'den A Haber'e "montaj" iftirası! Yalanı CHP'nin sosyal medya paylaşımıyla çöktü: Erdoğan'a oy var!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.03.2024 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
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Özgür Özel’den A Haber’e montaj iftirası! Yalanı CHP’nin sosyal medya paylaşımıyla çöktü: Erdoğan’a oy var!

31 Mart'ta yapılacak seçimlere 2 haftadan az bir süre kala CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mitinglerinde meydanlar boş kalırken, konuşmalarında yaşanan gaflar da gündemden düşmüyor. Mitinglerinde "Erdoğan'a oy var mı?" sorusunu halka yönelten Özel "Var" cevabını alınca 'montaj' diyerek A Haber'e saldırdı. Özel'in 'montaj' iftirası CHP'nin kendi Youtube hesabından paylaştığı miting yayını ile çöktü.

31 Mart 2024'e sayılı günler kala İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde seçim çalışmalarına devam eden CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, mitinglerde emekliler üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti hedef alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Bilecik'te seçmenle buluşan Özgür Özel, vatandaşa "Erdoğan'a oy var mı" sorusunu yöneltmiş, aldığı "var" cevabıyla hayatının şokunu yaşamıştı.

Dün de Antalya Gazipaşa'da aynı durum yaşandı. "Erdoğan'a oy var mı" sorusunu yönelten Özel, aldığı "var" yanıtına sinirlenip "yok işte yok" diye karşılık verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

A HABER'İ HEDEF ALDI
Düzenlediği mitingleri dolduramayan Özel, bugün de yerli ve milli medyaya iftira atarak yeni bir skandala imza attı. Yaşadığı şoku atlatamayan Özel, Artvin'de katıldığı mitingde montaj yapıldığı yalanıyla A Haber'i hedef aldı. Antalya'da kimsenin "Erdoğan'a oy var mı?" sorusuna "var" demediğini iddia eden Özel, "O yüzden oy vermeyeceksiniz elinizde gösterin A Haber görsün." diyerek yerli ve milli medyaya saldırdı.

CHP'NİN RESMİ HESABI DA MI MONTAJ YAPTI?
CHP Genel Başkanı'nın A Haber'e attığı iftira kısa sürede elinde patladı.

Zira Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolar izlendiğinde benzer ifadelerin kullanıldığı görüldü.

Özgür Özel’den A Haber’e montaj iftirası!Özgür Özel’den A Haber’e montaj iftirası! ÖZGÜR ÖZEL'DEN A HABER'E "MONTAJ" İFTİRASI!

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