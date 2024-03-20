Özerklik isteyen DEM’li Azad Barış İstanbul’daki kirli ittifakı itiraf etti: İmamoğlu’na oy vereceğiz

DEM'E GÖRE İSİM BELİRLEDİLER



"DEM'e göre isim belirliyoruz" itirafında bulunan CHP de Esenyurt'u DEM'e peşkeş çekti, diğer ilçelerde ise listelerinde DEM'lilere yer verdi.

CHP'DEN YÜZ BULAN DEM'LİLERDEN BÜYÜK KÜSTAHLIK: 'KURDİSTANBUL'



İttifak öyle bir boyut kazandı ki Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerinde DEM bayrakları açıldı, İstanbul'un göbeğinde "APO mitingi" yaptı. Miting alanına eli kanlı Öcalan'ın posteri asıldı, "İmralı kapatılsın APO çıksın" ve "biji serok kürdistan" sloganları atıldı.

CHP - DEM uzlaşısından yüz bulan PKK artıkları da İstanbul'u bölücü emellerine alet etti. HDP/DEM Partili Ferhat Encü, "İstanbul, bence artık 'Kurdİstanbul' adını hak ediyor" diyerek büyük bir küstahlığa imza attı.