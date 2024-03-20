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Özerklik isteyen DEM'li Azad Barış İstanbul'daki kirli ittifakı itiraf etti: İmamoğlu'na oy vereceğiz

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Giriş Tarihi: 20.03.2024 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
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Özerklik isteyen DEM’li Azad Barış İstanbul’daki kirli ittifakı itiraf etti: İmamoğlu’na oy vereceğiz

CHP ile DEM Parti'nin İstanbul'da yaptığı kirli ittifak bir kez daha gözler önüne serilirken, DEM'li Azad Barış bu ittifaka ilişkin açıklamalarda bulundu. DEM'li Barış "Kürtler Ekrem İmamoğlu'na oy verecek. Çünkü DEM İstanbul'da kazanamaz" derken Meral Danış Beştaş'ın adaylığının göstermelik olduğunu gözler önüne serdi. DEM'li Barış'ın daha önceden yaptığı "Özerklik getireceğiz. Diyarbakır'ı kürdistan'ın merkezi yapacağız. Afrin'i geri alacağız" gibi çıkışları da bulunuyor. İşte detaylar...

CHP - DEM - Kandil hattındaki bölücü ittifak boyut kazanarak büyüyor. Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp belirli noktalarda ortak aday çıkardı.

DEM'E GÖRE İSİM BELİRLEDİLER

"DEM'e göre isim belirliyoruz" itirafında bulunan CHP de Esenyurt'u DEM'e peşkeş çekti, diğer ilçelerde ise listelerinde DEM'lilere yer verdi.

CHP'DEN YÜZ BULAN DEM'LİLERDEN BÜYÜK KÜSTAHLIK: 'KURDİSTANBUL'

İttifak öyle bir boyut kazandı ki Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerinde DEM bayrakları açıldı, İstanbul'un göbeğinde "APO mitingi" yaptı. Miting alanına eli kanlı Öcalan'ın posteri asıldı, "İmralı kapatılsın APO çıksın" ve "biji serok kürdistan" sloganları atıldı.

CHP - DEM uzlaşısından yüz bulan PKK artıkları da İstanbul'u bölücü emellerine alet etti. HDP/DEM Partili Ferhat Encü, "İstanbul, bence artık 'Kurdİstanbul' adını hak ediyor" diyerek büyük bir küstahlığa imza attı.

"TERCİHLERİ İMAMOĞLU OLACAK"

14-28 Mayıs sürecinde HDP'den Diyarbakır vekil adayı olan 'sosyolog' Azad Barış, Kürtlerin İstanbul'daki tercihinin Meral Danış Beştaş değil Ekrem İmamoğlu olacağını söyledi.

'DEM'Lİ İTİRAF KİRLİ İTTİFAK: KÜRTLER İMAMOĞLU'NA VERECEK ÇÜNKÜ DEM KAZANAMAZ

HDP/DEM'li Barış, 'Kürt Z kuşağı' olarak tanımladığı kitlenin sandıkta Ekrem İmamoğlu'nu tercih edeceğini söyledi. Barış, "Kürt Z kuşağı oyunu İmamoğlu'na verecek. Çünkü DEM'in İstanbul'u kazanmayacağını çok iyi biliyor" dedi.

"DEM SEÇMENİN %70'İ İMAMOĞLU DİYOR"

DEM Parti tabanının tercihinin Ekrem İmamoğlu olduğunun altını çizen HDP/DEM'li Azad Barış, "DEM Parti seçmenlerinin yüzde 70'i İmamoğlu'nun kenti yönetmesini tercih ediyor" itirafında bulundu.

KANDİL İMAMOĞLU'NA ALAN AÇTI

Hatırlanacağı üzere Başak Demirtaş'ın adaylığı Kandil'den gelen veto ile çekilerek Ekrem İmamoğlu'na alan açacak oy potansiyeli daha düşük Meral Danış Beştaş İstanbul'da aday gösterildi. Terör elebaşlarından Helin Ümit ise PKK'nın İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek, "PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek." dedi.

KİM BU AZAD BARIŞ?

Barış, 'özerklik' hayali kuran bir profil... "Herkes kendi yerinde özerk olmalı" diyen Barış, "Yumruğu masaya vuracağız, Diyarbakır'ı Kürdistan'ın merkezi yapacağız" çıkışında bulunarak açık açık bölücü emelini açık etmişti.


"ANAYASAYI DEĞİŞTİRECEĞİZ! AFRİN'İ GERİ ALACAĞIZ"

Barış o dönem CHP ile yürüttükleri kirli ittifakla eş güdümlü olarak "Tüm anayasayı sil baştan değiştireceğiz", "Afrin'i geri alacağız" demişti.

CHP ve DEM ittifakına Kandil’den tam destekCHP ve DEM ittifakına Kandil’den tam destek

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