Özerklik isteyen DEM'li Azad Barış İstanbul'daki kirli ittifakı itiraf etti: İmamoğlu'na oy vereceğiz
CHP ile DEM Parti'nin İstanbul'da yaptığı kirli ittifak bir kez daha gözler önüne serilirken, DEM'li Azad Barış bu ittifaka ilişkin açıklamalarda bulundu. DEM'li Barış "Kürtler Ekrem İmamoğlu'na oy verecek. Çünkü DEM İstanbul'da kazanamaz" derken Meral Danış Beştaş'ın adaylığının göstermelik olduğunu gözler önüne serdi. DEM'li Barış'ın daha önceden yaptığı "Özerklik getireceğiz. Diyarbakır'ı kürdistan'ın merkezi yapacağız. Afrin'i geri alacağız" gibi çıkışları da bulunuyor. İşte detaylar...
CHP - DEM - Kandil hattındaki bölücü ittifak boyut kazanarak büyüyor. Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp belirli noktalarda ortak aday çıkardı.
DEM'E GÖRE İSİM BELİRLEDİLER
"DEM'e göre isim belirliyoruz" itirafında bulunan CHP de Esenyurt'u DEM'e peşkeş çekti, diğer ilçelerde ise listelerinde DEM'lilere yer verdi.
CHP'DEN YÜZ BULAN DEM'LİLERDEN BÜYÜK KÜSTAHLIK: 'KURDİSTANBUL'
İttifak öyle bir boyut kazandı ki Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerinde DEM bayrakları açıldı, İstanbul'un göbeğinde "APO mitingi" yaptı. Miting alanına eli kanlı Öcalan'ın posteri asıldı, "İmralı kapatılsın APO çıksın" ve "biji serok kürdistan" sloganları atıldı.
CHP - DEM uzlaşısından yüz bulan PKK artıkları da İstanbul'u bölücü emellerine alet etti. HDP/DEM Partili Ferhat Encü, "İstanbul, bence artık 'Kurdİstanbul' adını hak ediyor" diyerek büyük bir küstahlığa imza attı.
"TERCİHLERİ İMAMOĞLU OLACAK"
14-28 Mayıs sürecinde HDP'den Diyarbakır vekil adayı olan 'sosyolog' Azad Barış, Kürtlerin İstanbul'daki tercihinin Meral Danış Beştaş değil Ekrem İmamoğlu olacağını söyledi.
'DEM'Lİ İTİRAF KİRLİ İTTİFAK: KÜRTLER İMAMOĞLU'NA VERECEK ÇÜNKÜ DEM KAZANAMAZ
HDP/DEM'li Barış, 'Kürt Z kuşağı' olarak tanımladığı kitlenin sandıkta Ekrem İmamoğlu'nu tercih edeceğini söyledi. Barış, "Kürt Z kuşağı oyunu İmamoğlu'na verecek. Çünkü DEM'in İstanbul'u kazanmayacağını çok iyi biliyor" dedi.
"DEM SEÇMENİN %70'İ İMAMOĞLU DİYOR"
DEM Parti tabanının tercihinin Ekrem İmamoğlu olduğunun altını çizen HDP/DEM'li Azad Barış, "DEM Parti seçmenlerinin yüzde 70'i İmamoğlu'nun kenti yönetmesini tercih ediyor" itirafında bulundu.
KANDİL İMAMOĞLU'NA ALAN AÇTI
Hatırlanacağı üzere Başak Demirtaş'ın adaylığı Kandil'den gelen veto ile çekilerek Ekrem İmamoğlu'na alan açacak oy potansiyeli daha düşük Meral Danış Beştaş İstanbul'da aday gösterildi. Terör elebaşlarından Helin Ümit ise PKK'nın İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek, "PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek." dedi.
KİM BU AZAD BARIŞ?
Barış, 'özerklik' hayali kuran bir profil... "Herkes kendi yerinde özerk olmalı" diyen Barış, "Yumruğu masaya vuracağız, Diyarbakır'ı Kürdistan'ın merkezi yapacağız" çıkışında bulunarak açık açık bölücü emelini açık etmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kişilik Testi: İlk Gördüğünüz Şey En Derin İhtiyacınızı Ortaya Çıkarıyor!
- Hamburgerin Asıl Sahibi Belli Oldu! Gururunuz kabaracak: Meğer Türkler...
- At Kılı Fırçasına Veda! Günde 1 Avuç Yeter! Selülitlerden Sonsuza Dek Kurtulun!
- Ödemeler Başladı, Kaçırmayın! Ailenizden Biri Başvursun Yeter! TCKN Son Hanesi 0, 2, 4, 6 Olanlar Dikkat!
- Maaşınıza Ek Gelir! E-Devlet'te Sizi Bekleyen Parayı Keşfedin! Hemen Bakın, Binlerce TL...
- MEB'den Net Açıklama! Resmi ve Özel Okullarda Yeni Uygulama Başlıyor! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 11. ve 12. Sınıflar
- Emekliye 4'ü 1 arada kazanç sayfası açıldı! Nisanda 3000+1500+15.000 TL'lik ödeme yağacak! 10.200 TL üstü ve 18.000 TL altı maaş alana...
- SGK'dan 12,5 Yıl Çalışana Erken Emeklilik Şansı! 4500-3600 Günle EYT Beklemeden Piyango Vurdu! 47-48-49-50 Yaşla...
- Bulaşık Makinesinde Alüminyum Folyo Mucizesi! Gıcır Gıcır Bulaşıklar İçin...
- Kola Kutusu Kapağının Gizli Faydası! Atmadan Önce Bunu Görün!
- Küf Lekelerine Son! Derz Aralarını 2 Malzemeyle Işıl Işıl Parlatın!
- Gram Altında Son Saatler! İslam Memiş Son Noktayı Koydu! O Tarihte Aldınız Aldınız!