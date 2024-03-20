Hatay krizinde Defne ve Arsuz çatlağı! Özgür Özel ve Gökhan Zan'dan karşılıklı bombardıman: Yalansa herkes yüzüme tükürsün
Yerel seçimler öncesi Hatay'da yaşanan CHP ile Gökhan Zan savaşı her geçen gün daha da derinleşiyor. Gökhan Zan katıldığı yayında TİP'in adaylığından çekilmesi karşılığında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine Arsuz veya Defne'yi teklif ettiğini ifade etti. Zan ayrıca "Yalan söylüyorsam yüzüme tükürsünler" ifadelerini kullandı. Zan'ın bu açıklamaları sonrasında konuşan Özel Gökhan Zan'ı yalanlayarak "'Büyükşehir olmazsa Defne'yi verin, ben Lütfü Başkan'la uyumlu çalışırım. Defne'nin olmayacağını anlayınca Arsuz'u istedi. Hep bizdeki belediyeleri istedi." dedi.
GÖKHAN ZAN'IN ADAYLIĞI GERİ ÇEKİLDİ
CHP'de deprem döneminde yaptığı tepki çeken hareketlere rağmen aday gösterilen Lütfü Savaş'ın karşısına, TİP'ten aday olan Gökhan Zan'ın adaylığı parti tarafından geri çekildi.
TİP ADAYLIĞINI SONLANDIRDI
Bu olayların ışığında TİP tarafından yapılan açıklamada Gökhan Zan'ın adaylığının sonlandığı belirtildi.
TİP, tarafından yapılan açıklama şöyle:
"Türkiye İşçi Partisi olarak, Hatay halkının iki deprem suçlusu arasında bir seçime zorlanmasının ve Lütfü Savaş'ın CHP adayı olarak dayatılmasının telafisi mümkün olmayan bir ayıp olduğunu ve acılı Hatay halkına bir hakaret anlamı taşıdığını tekrar ifade ediyoruz. Bununla birlikte, Hatay İttifakı'nın ortak aday olarak önerdiği Gökhan Zan'ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Gökhan Zan söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmiştir. Ancak, her ne kadar süreç hukuki mercilere taşınacak olsa da, en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor, Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.
Türkiye İşçi Partisi, mücadelesini sadece ve sadece halkın gücüyle, halkın çıkarları doğrultusunda ve halkın sesini güçlendirmek amacıyla yürütür. Türkiye İşçi Partisi, alacağı her türlü kararı yetkili kurullarında alır ve kurulları aracılığıyla uygular. Türkiye İşçi Partisi, şimdiye kadar hiçbir siyasi grup ya da partiyle pazarlık ilişkisi kurmamış, bundan sonra da kurmayacaktır. Siyasetin kirli pazarlıklarla, kumpas ve şantajlarla yürütüldüğü bir ülkede temiz, dürüst ve şeffaf siyasette inat eden Türkiye İşçi Partisi olarak, ilkelerimizin üzerine hiçbir gölge düşmemesi için bugüne kadar olduğu gibi azami hassasiyeti göstereceğiz.
Başta Hatay halkına olmak üzere, Türkiye'nin gönlü TİP'ten yana atan tüm emekçilerine kararımızı duyuruyor, istemeden de olsa parçası olduğumuz bu tablo için özür diliyoruz.
Partimiz, halka karşı işlenmiş bir suça bulaşmış hiç kimseyi desteklememeyi, dolayısıyla Hatay'da da deprem suçlarında ve yıkımda payı bulunan iktidar ve ana muhalefet adayları karşısında mücadele etmeyi ve halkımızı onlara oy vermemeye çağırmayı görev bilir."
"TEHDİT EDİLDİM"
Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan, tehdit edildiği ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Bu gelişmeler ışığından CHP yandaşı İsmail Saymaz Zan hakkında "3 milyon dolar karşılığında Gökhan Zan'ın adaylıktan çekilmemesi yönünde anlaştığı" ve "Gökhan Zan'ın spor yorumculuğu yapmak istediğine" ilişkin iki iddianın olduğunu aktardı.
ZAN CANLI YAYINDA TEPKİ GÖSTERDİ: İTİBAR SUİKASTI YAPIYORSUNUZ
Bununla da yetinmeyen Saymaz, Sözcü TV ekranlarında Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydını yayınladı. Bu gelişme üzerine Zan canlı yayına bağlanarak tepki gösterdi.
Zan, "Benimle ilgili bu kurguyu, bu montajı her kim yaptıysa adli makamlarda hesabını verecek. İtibar suikastı yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
TEKLİF ÖZEL'DEN GELDİ! DEFNE VE ARSUZ...
Yaşanan bu çalkantılı süreç sonrası CHP yandaşı Enver Aysever'e konuşan Zan "Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır 'Defne veya Arsuz'dan birini sana verelim. Lütfü Savaş'ın boşluğunu ancak seninle doldururuz' dediler. Bu teklif Ali Mahir Başarır'ın Çankaya'daki evinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
"YALANSA HERKES YÜZÜME TÜKÜRSÜN"
Zan ise bu teklife karşılık "Ben eğer Lütfü Savaş olmayacaksa bunun mümkün olabilir" dediğini ifade etti. Gökhan Zan ayrıca bu teklife CHP'li Servet Mullaoğlu'nun şahit olduğunun da altını çizdi. Zan ayrıca "Yalansa herkes yüzüme tükürsün." ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL: ZAN BİZDEN DEFNE VEYA ARSUZ'U İSTEDİ
Zan'ın bu ifadeleri sonrası CHP yandaşı İsmail Saymaz'a konuşan Özgür Özel ise Zan'ın iddialarının doğru olmadığını ifade etti. Özel "Hatay Büyükşehir'i istedi. Ama dedi ki 'Büyükşehir olmazsa Defne'yi verin, ben Lütfü Başkan'la uyumlu çalışırım." Defne'nin olmayacağını anlayınca Arsuz'u istedi. Hep bizdeki belediyeleri istedi. Bizde olmayan bir belediyeyi kazanırım demedi. Garanti belediyeleri istedi." ifadelerini kullandı.
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