20 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Aradığınız Kılıçdaroğlu'na şu anda ulaşılamıyor! İmamoğlu tutuştu destek için defalarca aradı! CHP'de 1 Nisan bombası Tunç Soyer...

Aradığınız Kılıçdaroğlu'na şu anda ulaşılamıyor! İmamoğlu tutuştu destek için defalarca aradı! CHP'de 1 Nisan bombası Tunç Soyer...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.03.2024 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
ABONE OL
Aradığınız Kılıçdaroğlu’na şu anda ulaşılamıyor! İmamoğlu tutuştu destek için defalarca aradı! CHP’de 1 Nisan bombası Tunç Soyer...

Yerel seçimler öncesi CHP'de yaşanan iç hesaplaşma her geçen gün daha da belirginleşirken CHP yandaşı Sözcü TV ekranlarındaki yayına katılan Nevzat Çiçek Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu hakkında bomba bir iddia ortaya attı. Çiçek, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu aradığını ve sahaya inerek kendisine destek vermesi için talepte bulunmak istediğini belirtirken Kılıçdaroğlu'nun bu telefonları açmadığının altını çizdi. İmamoğlu'nun destek almak için Kılıçdaroğlu'na çeşitli isimler de gönderdiğini söyleyen Çiçek Tunç Soyer'in İstanbul'a gelerek İmamoğlu'nun mitingine katılmasına ilişkin de bomba bir kulis bilgisi paylaştı. İşte detaylar...

Yerel seçimlere artık çok az bir süre kalırken CHP'de iç hesaplaşma ve kaos her geçen gün daha da büyüyor. Özgür Özel koltuğunu sağlama almak isterken Ekrem İmamoğlu pusuda bekliyor. Kemal Kılıçdaroğlu da geri dönüş için fırsat kolluyor.

EŞ BAŞKAN KONUMUNA DÜŞTÜ

Bir tarafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi ikballeri doğrultusunda CHP'yi dizayn etmeye çalışırken, diğer tarafta ise genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel 'eş başkan' konumuna düşmüş durumda.

BAY KEMAL HAZIRLIKLARA TAM GAZ DEVAM EDİYOR

CHP güç savaşında savrulurken, devrik lider konumuna düşen Kemal Kılıçdaroğlu tutuğu ofislerde 1 Nisan için tam gaz hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan "Siyaseti bırakmadım" mesajı verirken, ekibi ise CHP medyasına verdiği demeçlerde "Farklı bakış açıları çok var ve öyle ya da böyle bir kurultay süreci ihtimali yüksek olmaya başladı" değerlendirmesi ile fitili ateşledi.

ÖZEL HAZMEDEMEDİ: AVUÇLARINI YALARLAR

Parti içinde, kurultayı hazmedemeyenlerin ve saçma sapan tavır içinde olanların bulunduğunu söyleyen Özel, "1 Nisan'ı bekleyenler, üç beş hazımsız avuçlarını yalarlar" dedi.

"BAŞARISIZ OLURSA TARTIŞILIR"

Özel'in bu çıkışı sonrası yerel seçimlerde CHP'nin başarısız olması durumunda, Kemal Kılıçdaroğlu başarısızlığın tartışılacağını ve masaya yatırılıp değerlendirileceğini açıkladı.

İMAMOĞLU'NUN ISRARINA RAĞMEN SAHAYA İNMEDİ

Diğer yandan Ekrem İmamoğlu da Kemal Kılıçdaroğlu'na yanlarken, kendisinin sahada olmasını istediğini defalarca açıkladı. Ancak Kılıçdaroğlu ısrarla seçimler için sahaya inmeyeceğinin altını çizdi.

Bu gelişmeler ışığında ikilinin arasındaki son durum merak konusu olurken Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek CHP yandaşı Sözcü TV ekranlarında bomba bir iddiada bulundu.

İşte Çiçek'in sözlerinde öne çıkanlar:

"İMAMOĞLU KILIÇDAROĞLU'NU ARADI AMA AÇMADI"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresiyle görüştüm. İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu aradığını ve Kılıçdaroğlu'nun telefonlara çıkmadığını söylediler. Bazı kişilerin gelip gitmiş ama Kemal Bey'i ikna edememiş. Kaybetmenin gerekçesi olarak biz gösterildik nasıl çıkıp oy isteyelim demişler.

TUNÇ SOYER İMAMOĞLU'NA DESTEĞE GİTMEDEN ARAYIP İZİN ALMIŞ

Kemal Bey bu seçimlere müdahil olmayacak. CHP medyasında medya üçe ayrıldı. Özelciler, İmamoğlucular, Kılıçdaroğlu destekçileri. Tunç Soyer de İmamoğlu'na destek amacıyla İstanbul'a geldi. Ama bu ikili görüşmeden önce Soyer, Kılıçdaroğlu'nu arayarak izin almış.

GENEL BAŞKANLIK İÇİN 3 İSİM GÜNDEMDE!

CHP'de 1 Nisan'dan sonra büyük bir hesaplaşma olacak. Gökhan Günaydın, Oğuz Kaan Salıcı ve Tunç Soyer ismi de gündemde.

Kılıçdaroğlu sahalara geri döndü esnaf ziyaretini sıklaştırdı!Kılıçdaroğlu sahalara geri döndü esnaf ziyaretini sıklaştırdı!
CHP’de büyük tasfiye hazırlığı!CHP’de büyük tasfiye hazırlığı!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA