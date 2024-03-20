Aradığınız Kılıçdaroğlu’na şu anda ulaşılamıyor! İmamoğlu tutuştu destek için defalarca aradı! CHP’de 1 Nisan bombası Tunç Soyer...

BAY KEMAL HAZIRLIKLARA TAM GAZ DEVAM EDİYOR

CHP güç savaşında savrulurken, devrik lider konumuna düşen Kemal Kılıçdaroğlu tutuğu ofislerde 1 Nisan için tam gaz hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan "Siyaseti bırakmadım" mesajı verirken, ekibi ise CHP medyasına verdiği demeçlerde "Farklı bakış açıları çok var ve öyle ya da böyle bir kurultay süreci ihtimali yüksek olmaya başladı" değerlendirmesi ile fitili ateşledi.