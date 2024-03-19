Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na ’hizmet’ ayarı: Sözlerini hatırlamayan adam nasıl İstanbul’a hizmet edecek

"BALYA BALYA PARALARI ÇOK İYİ BİLİRLER"

Mevcut İBB yönetimini eleştiren Kurum, "İstanbul'umuz 5 yıldır bu beceriksiz, liyakatsiz yönetimin elinde çile çekiyor. Mevcut CHP'li İBB yönetiminin Eyüpsultan'a en ufak bir yatırım yaptığını gördünüz mü? Sizlere en ufak bir hizmet getirdiğini gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü böyle bir dertleri yok. Kendi menfaatleri olsa hemen oraya gidip çadır kurarlar. İstanbul'un kaynaklarını çarçur etmeyi çok iyi bilirler. Balya balya paraları çok iyi bilirler. Sözlerini hatırlamayan adam İstanbul'a nasıl hizmet edecek. Eyüpsultan'ın en önemli sorunlarının başında kentsel dönüşüm ve ulaşım sorunu geliyor. Burada vatandaşlarımızı ne deprem çilesinden ne de trafik işkencesinden kurtarmak için tek bir adım atmamış. Bırakın adım atmayı açtım dediği 47 kilometrelik metro hattının, 8 kilometresini bile zar zor tamamlamış. Yarım yamalak, kırparak açtıkları son 2 hatla birlikte toplam 64 km metro ağının 17'sini yapmışlar. Bu yönetim 2019'da göreve geldiğinde Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattının yüzde 99'unu zaten tamamlanmıştık. Dudullu-Bostancı Metro Hattının yüzde 70'ini tamamlamıştık. Rumeli Hisarı Fünikülerinde ilerleme yüzde 50'yi aşmış. Yani bitirdiğim dediği projeler, zaten sona gelmişti. Bir de bizim dönemimizde başlanan ama iptal ettiği projeler var ki, onları saymaya kalksak saatler sürer" şeklinde konuştu.