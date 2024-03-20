Otonom su altı cihazı Deringöz! ASELSAN Genel Müdürü A Haber’de anlattı: Mehmetçiğin gücüne güç katacak

Su altında araştırma, keşif ve gözetleme, mayın tespit, boru hattı inceleme, liman ve üs koruma gibi birçok alanda etkin bir şekilde kullanılabilecek olan Deringöz faydalı yükte taşıyabilecek ve yakında envantere girecek.

"Önümüzdeki dönem kullanıcılarına teslim edilecek adım adım bu yetkinliği suyun altında geliştirmeye devam edeceğiz. Gerçekten su altı bilinmezliği ile önemli bir dünya su altında geliştirmek ve otonom olarak geliştirmek gerçekten Türkiye'ye önemli bir çarpan etkisi kazandıracak. Bunun üzerindeki donattığımız sensörleri ona ilave yükler ve faydalı yüklerle gerçekten birçok fonksiyonu hem sivil hem de askeri amaçla kullanma imkanına kavuşmuş oluyoruz."