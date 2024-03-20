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Otonom su altı cihazı Deringöz! ASELSAN Genel Müdürü A Haber’de anlattı: Mehmetçiğin gücüne güç katacak

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 20.03.2024
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Otonom su altı cihazı Deringöz! ASELSAN Genel Müdürü A Haber’de anlattı: Mehmetçiğin gücüne güç katacak

Sualtı teknolojilerini yerli ve milli imkanlarla geliştiren ASELSAN, otonom sualtı aracı Deringöz'ü geliştirmeyi başardı. A Haber mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Deringöz'ün su altında araştırma, keşif ve gözetleme, mayın tespiti, boru hattı inceleme, liman ve üs koruma gibi birçok alanda etkin bir şekilde kullanılabileceğini belirtti.

Su altı tehditleri bertaraf edilecek. Mavin Vatan'da Mehmetçiğin gücüne güç katılacak. ASELSAN, otonom sualtı aracı Deringöz'ü geliştirmeyi başardı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, yeni projelere ilişkin A Haber televizyonuna özel açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalardan satır başlıkları;

"Sualtı teknolojileri de önemli bir dünya oyun değiştirici niteliği var sürpriz etkisi yaratma imkanınız var."

ASELSAN'ın sualtı dünyasına ilişkin attığı adımları ses getirmeye devam ediyor.

"Uzun yıllardır su altı dünyasına yatırım yapıyoruz bugün milli gemilerimizin sonarlarını ASELSAN olarak donatıyoruz denizatlıların sonarlarını yine geliştiriyoruz sona boy dediğimiz denizaltı sistemleri geliştiriyoruz bir kısmını envantere verdik bir kısmını da devam ettiriyoruz."

Sualtı teknolojilerine değinen Akyol, yakın zamanda ilk dalışını gerçekleştiren otonom sualtı aracı Deringöz'ü anlattı.

"Otonom sualtı aracı Deringöz'de bu alanda önemli bir açılımı sağladı. Su altındaki keşif gözetlemeden, boru hattı kontrolüne, mayın tespitinden belki sürpriz etkisi yaratacak diğer faaliyetleri yürütmek üzere geliştirdiğimiz su altında otonom gidebilen, bugün itibariyle versiyonunda 600 metreye kadar operasyon icra eden yetkinliği ilk defa geçen hafta dalışını gerçekleştirdik."

Akyol, otonom sualtı aracı Deringöz'ün hem askeri alanda hem de sivil alanda kullanılabileceğini belirtti.

"Otonomisi bunun faaliyet yapabildiği mesafe derinliği sonar optik sistemleri kablosuz iletişim imkanları ile gerçekten bütün teknolojilerin bir araya geldiği bir disiplin. Bu alanda geliştirilen Deringöz askeri amaçlarda da sivil amaçlarda da faydayı oluşturacak."

Su altında araştırma, keşif ve gözetleme, mayın tespit, boru hattı inceleme, liman ve üs koruma gibi birçok alanda etkin bir şekilde kullanılabilecek olan Deringöz faydalı yükte taşıyabilecek ve yakında envantere girecek.

"Önümüzdeki dönem kullanıcılarına teslim edilecek adım adım bu yetkinliği suyun altında geliştirmeye devam edeceğiz. Gerçekten su altı bilinmezliği ile önemli bir dünya su altında geliştirmek ve otonom olarak geliştirmek gerçekten Türkiye'ye önemli bir çarpan etkisi kazandıracak. Bunun üzerindeki donattığımız sensörleri ona ilave yükler ve faydalı yüklerle gerçekten birçok fonksiyonu hem sivil hem de askeri amaçla kullanma imkanına kavuşmuş oluyoruz."

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