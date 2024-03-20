AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mustafa Şen A Haber'de! Seçim süreci hakkında açıklamalarda bulundu | “İstanbul’da durum Murat Kurum”
Yeni büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ve muhtarların belirleneceği Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. 31 Mart Yerel Seçimine son 10 gün kaldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mustafa Şen Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında seçim ile alakalı soruları yanıtladı.
Türkiye, sandık başına gidiyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mustafa Şen A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında gündeme dair merak edilen soruları cevapladı. İşte o programdan satır başlıkları;
AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mustafa Şen'in açıklamalarında öne çıkanlar;
"İstanbul'da son durum Murat Kurum. Bizim adayımız olan Sayın kurum 1 puan ile önde. Yarış devam ediyor ama bu iş bitti hadi dinlenelim anlamına gelmiyor. Sıkı çalışmaya devam ediyoruz çünkü araştırmalar hata payı mekanizmasıyla çalışırlar. 1 oya güvenmemek lazım 2 seçmen son güne kadar karar değiştirebiliyor. Bunun örnekleri de var.İstanbul'da seçim yarışı AK Parti lehine tamam gibi."
"Zaman zaman seçmen davranışı seçim çalışmaları öncesinde araştırılır. Hangi partiye oy verecekleri sorulur ve gelen cevap "adaya göre değişir" veya "adaya bakacağım" tarzında yani aday çevresinde dolaşan yüzde 2 veya 3'lük bir cevap gelirdi. Bu seçimde net bir şekilde bu yüzde 10 ile 15 arasına yerleşti yer yer yüzde 25'lere de çıktı. Bu çok büyük bir rakam. Bu demokrasiyi yaşatan bir cevaptır. Bu çok kötü diyenler var ama hayır öyle değil. Halkın seveceği beğeneceği ve gerçekten hizmet edecek gerçek belediyecilik yapacak olan algı belediyeciliği yapmayan, sosyal belediyecilik yapıp sosyal medya belediyeciliği yapmayan bir aday çıkarın oy versinler."
"Ankara'da ortada bir yarış devam ediyor. İstanbul'da öndeyiz. Antalya'da başa baş bir mücadele var. İzmir'de Sayın Dağ süper bir performans sergiliyor birkaç puan kaldı. Trabzon'da Ahmet Metin Genç büyükşehirler arasında rekor kıracağız. Eskişehir'de de yarış halindeyiz. Hatay'da açık ara öndeyiz vatandaş çalışan başkan istiyor. Bu haritanın rengi 31 Mart seçiminden sonra değişecek. Büyük çoğunluğu Cumhur İttifakı renginde olacak."
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