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Balya balya paraların kaynağı belli oldu! İmamoğlu'nun ekibi iş insanlarına çökmüş: Yatırımların durur...

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Giriş Tarihi: 20.03.2024 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
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Balya balya paraların kaynağı belli oldu! İmamoğlu’nun ekibi iş insanlarına çökmüş: Yatırımların durur...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekilen para sayma görüntülerine ilişkin Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi. Konuyla ilgili ofisin sahibi avukat Gökhan Taşkapan'ın ifadeleri gündeme damga vurdu: Paralar en sonunda Tuncay Yılmaz’a teslim edildi...

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