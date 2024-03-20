Mega hizmet! Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda seferler bugün başlıyor | 31 Mart'a kadar ücretsiz...
Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda seferler bugün başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Arnavutköy-İstanbul Havalimanı hattında ulaşımın 31 Mart Pazar gününe kadar ücretsiz olacağını bildirdi. Yeni hat, Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere 4 istasyondan oluşuyor. Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arası 8 dakikaya düşüyor.
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Arnavutköy-İstanbul Havalimanı etabının açılış töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla yaptığı katılımla düzenlendi.
Bakan Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada, bugüne kadar İstanbul'da hayata geçirdikleri ve açılışını yaptıkları projeler hakkında bilgi vererek İstanbullulara verdikleri sözleri tutmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
Uraloğlu, hattın yarın sabah sefere başlayacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 31 Mart Pazar gününe kadar ulaşımın ücretsiz olacağını bildirdi.
Bakan Uraloğlu ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, açılış öncesinde hattın kontrol merkezinde incelemelerde bulunurken açılışın ardından ilk sürüşü gerçekleştirdi.
ARNAVUTKÖY-İSTANBUL HAVALİMANI ARASI 8 DAKİKAYA DÜŞÜYOR
Yeni hat, Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere 4 istasyondan oluşuyor. Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arası 8 dakikaya düşüyor.
TÜRKİYE'NİN METROLARINDA İLK DEFA DEMİR YOLU HAT ALTYAPI SİSTEMİ KULLANILDI
Türkiye'de, metrolarda ilk defa kullanılan demir yolu hat altyapı sistemi bu projede yer aldı. Özel yöntemlerle beton serimi gerçekleştirildi. Bu sayede hat boyunca daha sessiz ve daha konforlu tren sürüşü sağlandı.
BAKANLIĞIN İSTANBUL'A YAPTIĞI RAYLI SİSTEM UZUNLUĞU 161,7 KM
Hattın hizmete alınmasıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul'a yaptığı raylı sistem uzunluğu 161,7 kilometreye ulaşmış olacak. Bir yıl içinde bu hattın devamındaki Arnavutköy-Halkalı etabı da açıldığında, tamamı yeraltındaki metro sınıfında Türkiye'nin en uzun, 69 kilometrelik ring hattı tamamlanmış olacak. Yeni metro hattı diğer hatlara da entegre olacak. Arnavutköy ile Göktürk arası ulaşım 20 dakikaya, Arnavutköy ile Kağıthane arası ise 32 dakikaya düşecek.
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