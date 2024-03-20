Mega hizmet! Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nda seferler bugün başlıyor | 31 Mart’a kadar ücretsiz...

BAKANLIĞIN İSTANBUL'A YAPTIĞI RAYLI SİSTEM UZUNLUĞU 161,7 KM

Hattın hizmete alınmasıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul'a yaptığı raylı sistem uzunluğu 161,7 kilometreye ulaşmış olacak. Bir yıl içinde bu hattın devamındaki Arnavutköy-Halkalı etabı da açıldığında, tamamı yeraltındaki metro sınıfında Türkiye'nin en uzun, 69 kilometrelik ring hattı tamamlanmış olacak. Yeni metro hattı diğer hatlara da entegre olacak. Arnavutköy ile Göktürk arası ulaşım 20 dakikaya, Arnavutköy ile Kağıthane arası ise 32 dakikaya düşecek.