İBB’yi paralel şekilde yönetmişler! İBB’deki kafa koparan ve yüzde 7’cinin sırrı

CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun adamlarının "çantalarla" yakalanması, son 5 yıla damgasını vuran parasal ilişkilerin ne boyutlara vardığını göstermeye yetti. Aslında daha işin başındayken, 2020 yılında İmamoğlu'nun belediyede "paralel" bir yapı oluşturduğunu yazmış, bugün adı geçen isimlerden Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'dan söz etmiştim. İstanbullu işadamları, bu iki ismi o günden sonra çok daha iyi tanıdı. Boğaziçi öngörünümden belediye iştiraklerine kadar nerede bir iş yapılacaksa ve kime ihale verilecekse adres bu iki isimdi.