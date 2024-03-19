İBB'yi paralel şekilde yönetmişler! İBB'deki kafa koparan ve yüzde 7'cinin sırrı
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in balya balya para saydığı görüntüler Türkiye'nin gündemine otururken savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında adliyeye çağırılan isimlerin verdiği ifadeler rezaleti gözler önüne serdi. İBB'deki bu kirli ilişkiler yumağı ve dağıtılan ihalelerin başında Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen 'kafa koparan Fatih' ile yüzde 7'ci olarak bilinen iki kişiden geçtiği ortaya çıktı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugün köşesinde CHP ve İBB'deki parasal ilişkilerin ne boyutlara ulaştığı anlatan bir yazı taşıdı. İşte detaylar...
Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kez şaibeli para krizi yaşanıyor.
Türkiye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBBSK Başkanı Fatih Keleş'in balya balya para saydığı görüntüler ortalığa saçıldı.
SAĞ KOLU ALDI SOL KOLU SAYDI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın da aralarında olduğu isimlerin önce balya balya TL daha sonra da balya balya euro saydığı görüntüler ortaya çıktı.
'BİNA ALDIK' SAVUNMASI
Görüntülerin yayılmasının ardından panikleyen CHP İstanbul İl Başkanlığı videodaki paraların bağış yoluyla elde edildiğini, partinin il başkanlığı binasının alımı için kullanıldığını öne sürdü ancak şaibeler daha da arttı.
İMAMOĞLU'NDAN USULSÜZLÜK İTİRAFI!
Türkiye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile direkt bağlantılı isimlerin başrolünde olduğu CHP'lilerin şaibeli para sayma görüntülerini konuşurken, İstanbul'un çilesi Ekrem İmamoğlu'ndan usülsüzlük itirafı geldi.
KARA PARA KULESİNİ AKLAMAYA ÇALIŞTI
CHP'deki kara para skandalına ilişkin akla ziyan açıklamalarda bulunarak kendini aklamaya yeltendi.
İmamoğlu, "Usul açısından doğru değil. Ama bu Türkiye'de olan bir durum." ifadelerini kullandı.
Görüntüleri sosyal medyadan gördüğünü öne süren İmamoğlu, "Ben de görüntüyü sosyal medyadan gördüm, bu nedir dedim. Ekrem İmamoğlu ve İBB ile bir ilgisi yok" ifadelerini kullandı.
PARALEL İBB!
Olayla ilgili şüphelilerin ifade verme işlemleri devam ederken Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugün "İBB'de 'temiz eller'e ihtiyaç var" başlıklı bir yazı kaleme alarak süreçteki detayları takipçileriyle paylaştı.
CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun adamlarının "çantalarla" yakalanması, son 5 yıla damgasını vuran parasal ilişkilerin ne boyutlara vardığını göstermeye yetti. Aslında daha işin başındayken, 2020 yılında İmamoğlu'nun belediyede "paralel" bir yapı oluşturduğunu yazmış, bugün adı geçen isimlerden Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'dan söz etmiştim. İstanbullu işadamları, bu iki ismi o günden sonra çok daha iyi tanıdı. Boğaziçi öngörünümden belediye iştiraklerine kadar nerede bir iş yapılacaksa ve kime ihale verilecekse adres bu iki isimdi.
İstanbul kulislerinde ve iş dünyasında herkes onlardan birini "Kafa Koparan", diğerini de "Yüzde 7'ci" olarak biliyordu. Komisyon anlamına mı geliyor bilmiyorum ama böyle deniyordu.
Son 5 yılda İBB'yi "paralel" bir biçimde yöneten bu ekip, sadece şehirden ve devletten gelen yasal paraları çarçur etmekle yetinmedi, kayıtdışı çok daha büyük bir para kaynağı yarattı ve kullandı. İşte bu para gücüyle CHP ve İyi Parti'ye yönelik operasyon yapıldı ve genel siyaseti "yönetme" gücü elde edildi.
Kurultay sürecinde kurulan oyunu geç fark eden CHP'liler boşuna feryat etmedi. Açılan döviz bürolarından gönderilen paralarla delegelerin nasıl satın alındığına kadar onlarca şey söylendi. Özellikle CHP'li Erkan Çakır yer ve isim vererek açıklama yaptı.
Hâlâ cevabı aranan çok sayıda soru var.
Mesela israfı bitirdiğinden söz eden İmamoğlu'nun, CHP Parti Meclisi üyelerinden kaçına maaş ödediği veya ödettiği ya da kaç PM üyesine araba tahsis edildiği (kiralanmış da olabilir) merak ediliyor.
Şu basit sorunun cevabı da merak ediliyor: CHP İstanbul Gençlik Kolu Başkanı hangi belediyeden maaş alıyor?
Görünen o ki, tam bir "temiz eller" sürecine ihtiyaç var.
Bu yüzden birkaç gündür adı "çantacılar"a çıkan Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş ve milletvekili koruma zırhına sahip olduğu için parayı üstlenen Turan Taşkın Özer'in mal varlıkları açıklanmalı ve paranın izi sürülmeli diye yazıyorum. Şu sıralarda bu isimlere paralel bir isim daha konuşuluyor: Baki Aydöner... CHP'liler özellikle Aydöner'in para hareketlerine dikkat çekiyor.
Kim bakar bilmem ama bakılırsa taşlar yerinden oynar...
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