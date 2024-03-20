İmamoğlu vaatlerinden köşe bucak kaçtı: Bilmiyorum, hatırlamıyorum

2019: Göreve gelince 20 bin sosyal konut yapacağız.

2024: Yanlış hatırlamıyorsam 10 bin sosyal konut olması lazım.

2019: Bir yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin konut hedefi koyduk. 10 yılda ise tüm konutları güçlendirmek hedefindeyiz.

2024: 100 bin konut vaadimiz yok. Niye yok biliyor musunuz? 100 bin konut tamamen uydurma.