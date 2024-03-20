İmamoğlu vaatlerinden köşe bucak kaçtı: Bilmiyorum, hatırlamıyorum
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 31 Mart seçimlerine kısa süre kala çıktığı canlı yayınlarda verdiği sözler sorulunca adeta hafızasını yitirdi. CHP'li Başkan, gazetecilerin sorduğu vaatleri hakkında "Bilmiyorum, hatırlamıyorum" yanıtlarıyla sorulardan köşe bucak kaçtı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Bilmiyorum, hatırlamıyorum, vaktim yok" dediği vaat sözleri ve 5 yıl sonra bu vaatler kendisine sorulduğunda verdiği cevaplar:
2019: İhtiyaç sahibi çiftlere ücretsiz düğün yapacağız.
2024: Hatırlamıyorum.
2019: Göreve gelince 20 bin sosyal konut yapacağız.
2024: Yanlış hatırlamıyorsam 10 bin sosyal konut olması lazım.
2019: Bir yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin konut hedefi koyduk. 10 yılda ise tüm konutları güçlendirmek hedefindeyiz.
2024: 100 bin konut vaadimiz yok. Niye yok biliyor musunuz? 100 bin konut tamamen uydurma.
2019: İstanbul'u 5 yılda depreme hazırlayacağız. 5 yılda. Hayalci kimse olmaz ama 5 yılda çok hızlı hareket edilerek çözülebilecek düzeyde yapacağız.
2024: Bu mümkün mü? 5 yılda nasıl hazırlayayım?
2019: İstanbul'un suyunu musluktan içeceksiniz.
2024: İstanbul'da tabii musluktan su içiliyor. Ben her gün oturup içmiyorum, vaktim yok ama Hamidiye suyu içiyorum, yanımda gezdiriyorum.
2019: Denizaltıyla kent içinde yolculuk yapılacak.
2024: Onu hatırlamıyorum.
2019: Mevcut metro hattı uzunluğunu iki katına çıkaracağız.
2024: Tek bir yeni metro ihalesine çıkmadı. 29 Şubat'taki Bayrampaşa mitinginde otobüs üzerinden halka 'Bu projeleri metro fatihi Ekrem İmamoğlu yapacak' dedi.
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