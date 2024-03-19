’Engellendik’ yalanına sığınan Ekrem İmamoğlu’na Murat Kurum’dan ayar: İstanbul’un önündeki engel kendisidir | 7 milyar dolar kaynak nerede?

İstanbul'un kaynaklarının bu kente yeter düzeyde olduğunu belirten Kurum, "Eğer bunu kullanırsan, İstanbul'a harcarsan yapamayacağın hiçbir şey yok. Bizim bütün vaatlerimizin, ulaşım, sosyal yardım, kentsel dönüşüm, otopark, hepsi 58 milyar dolar. İBB'nin bütçesi yıllık 7 milyar dolar. 5 yılda 35 milyar dolar eder. Bu paranın yüzde 70'ini yatırıma ayırırsanız, reklama, algıya değil, yatırıma ayırırsanız, yaklaşık yarısı zaten kendi bütçesinden çıkıyor. Diğer taraftan kalan işle alakalı biz diyoruz ki bütçeyi iki katına çıkaracağız." diye konuştu.